陸電音教父遭台KTV侵權

2018年04月04日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

素有大陸電音教父之稱的王繹龍，知名作品有〈我想對你說Baby〉、〈帥到沒朋友〉等，近日發現在台灣北、中、南各地有多家KTV未合法取得歌曲權利，公然違法重製並營利使用，其所屬經紀公司洹國際文化法律顧問黃衣瑞表示，這是非常嚴重的侵權行為，律師已經完成蒐證，將對非法使用版權的業者進行求償。

黃衣瑞表示，這已非小個案，而是整個大陸音樂人智慧財產權全面損害的大事件，隨著兩岸文化交流及網路的傳播，這種侵權現象若不遏止將會越來越嚴重。

有業界人士透露，有些連鎖KTV在兩岸都有設點，像是王繹龍的例子就是大陸KTV直接盜用後，再順理成章給了台灣的KTV，且點歌時搜尋王繹龍的名字完全沒有結果，但將他的歌曲分別一首一首查，全部都找得到。王繹龍幾乎沒有來過台灣，根本不知道自己的歌曲被盜用，也不曉得台灣KTV可以點到他的歌，「就算他看到，也以為有人幫他宣傳打廣告，殊不知根本拿不到錢。」

業界人士也爆另外一則侵權的例子，曾以〈做我老婆好不好〉一曲暴紅的大陸歌手徐譽滕，將該曲以5年5萬元人民幣（約台幣23萬元）的價碼授權給某負責購買大陸歌曲版權引進台灣的公司，但該公司卻連帶盜用他另外十幾首歌曲，造成他極大損失。

(中國時報)