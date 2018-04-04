撲台初體驗 =LOVE最愛跑步小綠人

2018年04月04日 04:10 中國時報 專訪溫博鈞

日本偶像界女王指原莉乃擔任製作的新團「=LOVE」上月在高雄「大港開唱」征服許多粉絲，該團名讀做「Equal Love」，團員出身自培育聲優的動畫學院。跟一般偶像最不同之處，她們的演唱會中竟可攝影，照片也可上傳社群網站，團員看到喜歡的照片常會轉發，指原甚至會來按讚。

團員高松瞳回憶：「當初聽指原製作人說『要選想改變生活的人』所以報名，給了我很大影響。」瀧脇笙古說：「記舞步、記歌詞、上綜藝節目的談話，都是考驗。」自認舞蹈不強的佐竹音乃則說：「集訓時曾有一整天都在練舞，當時真覺得撐不下去，但看到粉絲給我的鼓勵話語，總讓我能再站起來。」

感謝相遇相知

音嶋莉沙透露台灣是她們首次海外演出，「沒想到卻有很多吶喊支持著我們的台灣粉絲，太令人驚喜了！」佐佐木舞香也說：「竟有舉著我們名字扇子的觀眾，真高興！」齋藤Kiara愛上台灣的美食，「台灣東西超好吃，還有一些潮潮的地方可以拍出可愛照片！」大場花菜則特愛街景，「我尤其愛紅綠燈！最後倒數10秒下面的人還會開始小跑步，超有趣！每次過馬路時都好開心。」

較年長的大谷映美里對台灣粉絲表示感謝：「=LOVE第一次來到台灣，與很多人相遇相知，我們會為能再見到台灣朋友們繼續努力。我愛台灣！」

(中國時報)