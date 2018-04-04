撲台初體驗 =LOVE最愛跑步小綠人

團員皆受過聲優教育的「=LOVE」，初次海外演出即獻給了台灣。

友善列印
中國時報
專訪溫博鈞

日本偶像界女王指原莉乃擔任製作的新團「=LOVE」上月在高雄「大港開唱」征服許多粉絲，該團名讀做「Equal Love」，團員出身自培育聲優的動畫學院。跟一般偶像最不同之處，她們的演唱會中竟可攝影，照片也可上傳社群網站，團員看到喜歡的照片常會轉發，指原甚至會來按讚。

團員高松瞳回憶：「當初聽指原製作人說『要選想改變生活的人』所以報名，給了我很大影響。」瀧脇笙古說：「記舞步、記歌詞、上綜藝節目的談話，都是考驗。」自認舞蹈不強的佐竹音乃則說：「集訓時曾有一整天都在練舞，當時真覺得撐不下去，但看到粉絲給我的鼓勵話語，總讓我能再站起來。」

感謝相遇相知

音嶋莉沙透露台灣是她們首次海外演出，「沒想到卻有很多吶喊支持著我們的台灣粉絲，太令人驚喜了！」佐佐木舞香也說：「竟有舉著我們名字扇子的觀眾，真高興！」齋藤Kiara愛上台灣的美食，「台灣東西超好吃，還有一些潮潮的地方可以拍出可愛照片！」大場花菜則特愛街景，「我尤其愛紅綠燈！最後倒數10秒下面的人還會開始小跑步，超有趣！每次過馬路時都好開心。」

較年長的大谷映美里對台灣粉絲表示感謝：「=LOVE第一次來到台灣，與很多人相遇相知，我們會為能再見到台灣朋友們繼續努力。我愛台灣！」

(中國時報)

陸電音教父遭台KTV侵權 日吉他之神領PETROLZ攻讚聲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。