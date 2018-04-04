丁噹登郵輪甲板滑索場開玩

2018年04月04日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

丁噹在郵輪上開唱，戲稱自己終於集郵到「陸海空」的演出場地。

丁噹日前在郵輪開唱，曾訂下「十項全能挑戰」目標的她，繼滑冰唱歌、爬長城、澳門塔「高飛跳」後，這次一聽到郵輪上有18層甲板高的滑索場就決定挑戰，「跟跳澳門塔的感覺不一樣，像在大海上飛行，很好玩，也很刺激！」

丁噹曾在馬來西亞雲頂演出，這次又是首次在郵輪開唱，戲稱已成功集郵「海陸空」場所，「晚上在甲板面對著大海發聲練唱，實在很難得的經驗。」

在船上待了3天2夜的她，一口氣將船上娛樂設施全都玩了一遍，原來經紀人事先通知她：「下船後就要全心投入《搭錯車》演出及宣傳工作，還有生日也要在工作中度過喔！所以先讓你好好玩。」接下來5天連假也都要工作，因此這回算是先行度假一番。

音樂劇票房告捷

丁噹擔綱音樂劇《搭錯車》女主角，門票首日開賣就賣出8成，她放話完售後，將加碼慶功答謝支持。不過她21日要先到新加坡舉辦演唱會，也將演唱音樂劇主題曲〈一樣的月光〉，盼《搭錯車》能很快巡迴到新加坡演出。

《搭錯車》將在7月7、8日於台中國家歌劇院大劇院開演起跑，7月14、15日台北國家戲劇院、7月20、21日高雄市立文化中心至德堂演出，門票已於ibon售票系統開賣。

(中國時報)