何豪傑酬知己 低價演《律師》男配

何豪傑演過不少電視劇，登上大銀幕的經驗卻不多。

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中國時報
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由洪成昌執導的新電影《盲人律師》去年底開鏡，今年3月試鏡完主要演員，唯獨指定找來「北七樂團」的鼓手何豪傑擔任男一，無奈何忙拍民視8點檔《幸福來了》，軋不出時間，只好忍痛棄當男一的機會轉任男配角。

導演洪成昌曾在一次國防廉政劇跟何豪傑合作，認為他是不可多得的實力派演員，哀嘆：「不該讓本土劇浮誇的表現方式，扼殺他演戲的生命。」所以無論如何都要何演出，即使是演男配角也一樣堅持。

邀趙樹海演反派

何豪傑近來趕拍8點檔，又在籌備北七樂團新專輯，希望能拚在5月20日發片，呼應第一張專輯也同樣是在520發行，但現在加上電影檔期，分身乏術，預告可能難以如期發片。

前陣子洪成昌因敗血症住院，緊急急救挽回一命，電影遂延遲至5月開拍，日前何豪傑的經紀人帶補品去給洪，也順便探班演員讀本、排練的進度。

電影靈感來自於台灣最大工殤賠償官司以及台灣視障律師，根據RCA案過往公開媒體的報導、判決書以及相關書籍資料所改編而成，片中男主角先天全盲，卻對成為律師的夢想堅持不放棄。

電影採集資拍片，低成本僅有700萬預算，何豪傑則以「紅包價」接演。目前確定的演員有何豪傑、張哲豪、陸弈靜、馬友芯，劇組也積極洽詢趙樹海飾演大反派，洪成昌認為趙樹海剛正的形象演壞人應該很有張力。

(中國時報)

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