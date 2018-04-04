凱蒂佩芮飛寶島沒帶奧蘭多

2018年04月04日 04:10 中國時報 潘鈺楨 、 何書青 報導

凱蒂佩芮（後）一身休閒打扮，抵台為演唱會做準備。（蘇蔓攝）

台北文華東方酒店的總統套房奢華氣派，臥房有寬敞的化妝間及相連的衣帽間。（台北文華東方酒店提供）

暌違3年，美國流行樂歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）二度來台，將於今晚舉行「見證巡演 2018台北站」演唱會。她3日下午從馬尼拉搭私人飛機抵松山機場，身穿灰色帽T，以墨鏡遮住素顏，一語不發從商務中心出來鑽上保母車，未與粉絲打招呼或停留受訪，直奔下榻的文華東方酒店。

凱蒂兩次來台都相當低調，昨接機保母車直接打橫停在商務中心門口，明顯不願讓守候的媒體拍攝。而男友「魔戒神射手」奧蘭多布倫（Orlando Bloom）先前愛相隨日本場，這次並未跟到台灣。凱蒂團隊帶著6套炫麗造型以及10個貨櫃設備及道具來台開唱。3年前她在舞台上身披中華民國國旗，讓台下粉絲熱血沸騰，不知道今晚（4日）會給大家怎樣的驚喜演出。演唱會門票售出9成，仍可購票。

浴室能眺望台北101

凱蒂下榻的文華東方總統套房奢華氣派，可遠眺台北地標101大樓的絕佳景致，在近114坪的空間裡，不乏以原件藝術品及設計師打造的飾品呈現優雅氣息。一進門有入口迎賓區，進入後是寬敞的客廳及貴氣典雅的壁爐，裝潢充滿歐式貴族感，還有極具隱密性的閱讀室、私人健身室；這裡也適合舉辦晚宴派對，古典又高雅的餐廳可讓10位貴賓一同用餐。

豪華臥房有寬敞的化妝間及相連的衣帽間，以大理石打造的浴室也能眺望台北101，有大型按摩浴缸、獨立蒸氣淋浴間，一旁有22吋液晶電視。房客可以享受24小時管家服務，並供應每日早餐、下午茶、全日輕食、晚間雞尾酒、開胃點心，還能免費請人熨燙3件衣服，甚至有擦鞋服務，可說是極盡尊寵。

(中國時報)