晶華合作藍象 送上泰國皇室美味

主菜「泰式沙嗲BBQ牛肉串」將經特製醬料醃製後的牛肉放上鐵板燒烤，香氣四溢。（台北晶華酒店提供）

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中國時報
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SUKHOTHAI泰式餐廳打造一系列期間限定、繽紛可口的泰式甜點，其中還有2款富童趣感的甜品。（台北喜來登大飯店提供）

4月13日至16日是泰國新年潑水節假期，傳統泰國人也會準備豐盛食物慶祝，台北晶華酒店力邀經泰國皇室認證的知名泰式料理餐廳「藍象」（Blue Elephant），自4日至15日來台舉辦「Regent X Blue Elephant泰皇美饌佳節」，將藍象招牌佳餚端進飯店1樓azie廳，愛吃泰式料理的台灣饕客可要把握機會品嘗。

藍象是泰國曼谷具代表性的餐廳之一，擁傳承泰國皇室御廚手藝的美味，主辦的廚藝學校更吸引大批觀光客一窺泰式料理奧妙，其餐廳於比利時的創始店大受好評後，相繼於倫敦、哥本哈根、巴黎等地開分店，全球有12個據點。這次藍象在azie上桌的一共有8道菜色，從前菜的涼拌蝦冬粉、冬蔭公湯、南薑椰汁雞湯，到主菜的沙嗲BBQ牛肉串，和曾被CNN世界50大美食評為第1名的馬沙曼咖哩都吃得到。

甜趣暹羅超吸睛

飯店內的自助餐廳栢麗廳及在信義誠品6樓的泰市場海鮮自助餐廳，也同步推出泰式紅咖哩鴨胸、泰式綠咖哩雞與泰式黃咖哩海鮮等多款道地的咖哩名菜，讓饕客無限暢快吃。

泰式甜點也能充滿節慶氣息，台北喜來登大飯店的SUKHOTHAI泰式餐廳，從4月12日至5月6日推出「甜趣暹羅」，用一系列色彩繽紛的限定甜點歡慶新春，其中更有與泰國設計品牌QUALY聯手創作的2款吸睛趣味的甜品「金鑽棕梠樂」和「蛋絲圓舞曲」，把可愛的雲朵、仙人掌的果叉插在甜點上，讓人忍不住拍照打卡。若賓客在用餐期間發揮創意運用仙人掌與雲朵果叉拍照、上傳和留言，還有機會將可愛果叉帶回家。

(中國時報)

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