袁詠琳跳鋼管舞練肌力

2018年04月04日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

袁詠琳自爆最近在跳鋼管舞，嚇壞眾人，但其實是鍛鍊肌耐力的健康運動。配戴GUCCI最新款時尚腕表，MMK服裝提供。（JOJ PHOTO攝）

GUCCI紅色皮革表面G-TIMELESS腕表，表帶裝飾金色蝴蝶及木槿花，後底蓋鐫刻貓咪圖案，3萬5000元。（GUCCI提供）

GUCCI裝飾金色蜜蜂和星星G-TIMELESS腕表，後底蓋鐫刻蜜蜂圖案，3萬5000元。（GUCCI提供）

GUCCI咖啡色GG皮革表面G-TIMELESS腕表，表帶飾以金色蜜蜂，後底蓋鐫刻蜜蜂圖案，3萬1000元。（GUCCI提供）

從小在美國長大的袁詠琳，看似開放其實很保守，自稱是個鄉下女孩，配戴GUCCI最新款時尚腕表，追趕時尚，MMK服裝提供。（JOJ PHOTO攝）

最近疑似感情生變的袁詠琳，是個感情執著又深情的女孩，愛得義無反顧，不給自己留退路，自然容易受傷。她笑說，她雖然從小在美國長大，看似觀念開放的ABC，其實個性相當保守，日前為了唱片宣傳把頭髮染成茶褐色，竟難過掉眼淚，還打電話向媽媽告罪，一再保證「我沒有變壞」，好讓媽媽放心。

穿衣保守 不鬧緋聞

「媽媽原本不讓我進演藝圈的！」袁詠琳說，也許是看到一些歐美藝人私生活荒唐行徑，媽媽對演藝圈一直有刻板印象，擔心她會學壞，為此袁詠琳與媽媽抗爭許久，後來才勉強答應。正因為怕媽媽擔心，袁詠琳的私下生活也特別自律，不搞緋聞，穿衣打扮也偏保守，別說比基尼，就連短褲也很少穿。

「但我最近在跳鋼管舞。」才說完不學壞，袁詠琳竟自爆在跳鋼管舞，讓人腦筋一時轉不過來。」說完，袁詠琳還自顧自地展示自己身上的瘀青，叨念著跳舞很辛苦，跳到到處都是傷，甚至指著自己的大腿內側說：「這裡瘀青，特別痛，這下真的不能穿短褲了。」還哈哈笑了起來。見到大家一臉的訝異，袁詠琳這才笑說，她跳鋼管舞是為了練肌耐力，而且也事先向媽媽報備了，「不是那種色情的啦！」

客串鋼管舞孃 非關情色

這回袁詠琳受邀進棚拍攝時尚單元，身穿MICHAEL Michael Kors（MMK）春夏新裝，配戴時尚圈最夯的GUCCI腕表，腕表上有可愛的蜜蜂、蝴蝶、星星、貓咪等圖案，既時尚又兼具趣味，是創意總監Alessandro Michele操刀設計的計時配件作品。

(中國時報)