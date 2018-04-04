速食業辦兒童體驗 小資父母福音

2018年04月04日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

肯德基取消兒童餐，主攻炸雞商品，新品「口卡滋脆片炸雞」，單點52元。（肯德基提供）

「MOS小小達人體驗營活動」，可直接上摩斯官網查詢細節。（摩斯提供）

今天就是兒童節，根據速食業者發現，近年能創造父母與孩子的日常回憶，較不花錢的「體驗型」活動相當熱門，往往名額釋出一下就額滿，像麥當勞首度聯名韓國超人氣救援英雄「波力」，推出DIY波力提袋製作、送模型紙車等主題派對，竟短短3天1萬7000個網路名額就宣告額滿，創歷年最熱門。

生日派對1人參加169元起

內政部統計，去年台灣出生人口僅19萬3844人，再度跌破20萬大關，小孩生得少，父母可愈疼，每到兒童節、萬聖節、耶誕節等兒童取向的節慶前，家長總忙著找體驗型活動，為滿足小資父母的所需，近年帶動速食、超商業者爭相舉辦。

麥當勞親子客群約占整體的30%，也是主力發展方向，往年兒童節都推親子互動，如闖關遊戲、DIY勞作等，今年更將體驗當成年度計畫，攜手「波力」卡通進行一整年合作，包括經典的生日派對活動，1人參加169元起，壽星339元，還贈送實用的波力色筆組、手表等禮物，加上能客製化設計派對活動，屢獲小資爸媽的青睞。

同樂會專案有吃有玩

摩斯漢堡即日起推出「MOS小小達人體驗營活動」，可DIY實作漢堡、夏威夷鮮蔬沙拉、蒟蒻及飲品湯品等，再贈摩斯先生彩色鉛筆、塗鴉本及提袋，每人268元起。另推出同樂會專案，凡購買「開開心心優惠組」，內容含摩斯鮮乳3瓶，或「快快樂樂優惠組」，含飲品兩杯、小型桌遊MOS翻翻樂，每組特價100元。

另外，速食餐點的熱量也是父母關心的重點，麥當勞加強配餐蔬果部分，並揭露各餐點營養資訊。肯德基於多年前取消兒童餐贈送玩具，後來連兒童餐也一併停售，除了考量兒童熱量攝取，也將主力放在炸雞商品；麥當勞則持續推出新玩具，並配合全球市場的潮流設計款式。

(中國時報)