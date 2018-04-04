OUTLET玩網美景點吸客 連假春季優惠下殺

華泰名品城的Salvatore Ferragamo ELINDA紅山羊皮粗跟鞋，原價2萬4900元，5折特價1萬2450元。（華泰名品城提供）

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中國時報
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義大世界OUTLET MALL的BAGSTAGE Gianni Chiarini花卉拼接牛皮包，原價1萬2800元，3.5折特價4400元。（義大世界OUTLET MALL提供）
禮客OUTLET休閒運動商品聯合特賣，K-SWISS精選休閒鞋，原價2380元，特價1290元。（禮客OUTLET提供）

現在OUTLET不僅要下殺猛，連園區主題布置都要夠吸睛，清明連假期間，全台不少OUTLET都打造了網美拍照景點，華泰名品城有「繽紛蝴蝶節」、MITSUI OUTLET PARK林口有櫻花、義大世界OUTLET MALL有WONDERLAND裝置藝術，加上各家的春季下殺，此次連假不妨到遠一點地方走走。

位在機捷A8的華泰名品城的「自由女神」最近換新裝為「繽紛蝴蝶節」，不僅把園區打造成春意盎然的設計，另外在4日至8日的連假期間，每日下午5時至6時還特別舉辦「親子童樂會」，現場有小丑帶動唱、古早童玩闖關遊戲等活動，期間還有樂高65折、野獸國T恤4件999元、精品品牌下殺3折起等優惠。

再過一站的A9 MITSUI OUTLET PARK林口再大打日本風情，5月1日前在戶外區中央廣場推出期間限定「櫻花林」，讓民眾不用遠赴日本賞櫻，在館中即可白天在櫻花樹下野餐， 美食區更特別推出野餐的外帶輕食，而晚上還能看夜櫻點燈；另外8日前全館商品下殺2折起，當日單筆滿2000元即抽手表、配件、商品抵用券等禮物。

高雄的義大世界OUTLET MALL則是打造了2款充滿春意的WONDERLAND裝置藝術，6月18日前與參與官方粉絲專頁合影活動，即有機會獲得Kor Nava Filter隨身彩漾濾水瓶，另外更與美國品牌Sanuk合作，當日消費滿1萬5000元即送品牌禮物；4月30日前每周二扣E卡點數50點，即可兌換義大現金禮券100元，9日至19日會員當日消費滿2萬元即可獲得義大國賓影城電影票2張。

而禮客OUTLET則是推15日前與館內杜鵑花拍照上傳至粉絲團贈100元抵用券、26日前來店消費滿3000元，即送民生夯品「100抽抽取衛生紙」，另外9日前還有持會員卡來店送adidas 200元抵用券、品牌也全面下殺3.5折，PUMA運動鞋買一送一等優惠，連假4日至8日則特推TRAVELER快閃優惠，戶外休閒服飾、羽絨外套等萬件商品下殺2折起。

(中國時報)

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