降價送贈品 4月買車優惠多

2018年04月04日 04:10 中國時報 陳大任 報導

Ford Escort享50萬50期0利率及6年原廠不限里程延長保固。（福特六和提供）

中華三菱OUTLANDER國產唯一全車系標配ACC+FCM，超值價89.9萬元起。（中華三菱提供）

KIA全車系享超低頭款1.8萬元起，如圖為morning，44.9萬元可輕鬆開回家。（KIA提供）

春節一過，各車廠馬上祭出優惠搶購車商機。NISSAN推出最高總價值12萬元「55生風」購車專案；KIA全車系享1.8萬元起超低頭款；Ford多款車型享最高6年原廠不限里程延長保固；中華OUTLANDER則以實質降價推出更親民的89.9萬元回饋消費者。

買中華OUTLANDER抽機票

中華三菱OUTLANDER為國產唯一標配主動安全配備ACC及FCM的車款，可與前方車輛保持適當距離，並避免發生追撞，尊貴型以上再免費升級三合一盲區偵測警示系統（BSW盲區警示、LCA車道變換輔助、RCTA後方交通警示）。而全車系在6月30日前購車還有機會抽長榮雙人機票。

NISSAN專案最高價值12萬

NISSAN這波55生風專案包括最高5萬元配件金、5次免費定期保養、5年竊盜險、PM2.5負離子空氣濾網5片、高額分期及延長保固等，總價值最高達12萬元；福特六和針對Ford Kuga EcoBoost 180時尚影音型推舊換新即享82.8萬元限量優惠價；KIA旗下包括morning、Soul、Soprtage、Sorento等車系指定車款主打低頭款開新車優惠。

(中國時報)