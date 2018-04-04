2018年04月04日 04:10 中國時報 衣若蘭

小娃：請原諒媽咪最近陪你的時候，常常心不在焉。

坐在才完工三、四年的海天步道上，吹著海風，看你和小惠玩耍，想著要如何讓你們知道她阿嬤過世的消息。

巷子裏八戶透天厝，連續三年，走了三個大人。隔壁小怡的祖母不明原因暴斃，後面的楊先生在那一年台北下雪的冬天凍死，如今前面的小惠阿嬤也因為癌症驟逝，他們的年紀都不到60歲。

「永別」的意思，就是再也沒有機會說「再見」。

我該如何讓你有心理準備，面對鄰居阿嬤的突然消失，還有未來我們身邊的蝴蝶、頭頂上的老鷹、水中熱帶魚的死亡？

白頭翁昨天早上來敲我的窗，當時你上學去了，媽咪面對燃煤電廠可能引起生態的浩劫與北台孩童的呼吸道疾病，心亂如麻，忘了跟她微笑，也忘了留影。

留影是為了留下記憶，但是，未來這些記憶會不會不斷喚起你童年的傷痛？前幾年我和爸爸離開台北，擇居海濱，希望你終日在山海之間成長，可惜如今大人們卻不計一切代價，準備摧毀它。

未來燃煤電廠如果真的開始動工，我們該讓你眼睜睜地看著海水一點一滴的汙染，直到無法下水與小魚共舞，昆蟲失蹤、鳥類死亡；一天一天地讓你跟小瓢蟲、麻雀與遊隼道別？還是如同開發單位欺瞞大眾海底沒有珊瑚一樣，掩蓋事實，提早帶你離開，假裝沒這件事情發生？但是，如果我們選擇離開，等你長大了，有一天回到深澳找小惠、小怡這些朋友，才發現小漁村曾經遭遇巨大改變，而妳卻沒能親身參與，你會感到遺憾嗎？妳能原諒爸媽當時的選擇嗎？

若要離開，我們又能到哪裡去呢？全台灣沒有空氣汙染的地方越來越少了，離開又能解決問題嗎？我們可以選擇離開，但是村裡小圓阿公他們靠討海為生，又能駕著漁船到哪裡？人類不斷地剝削環境，最後威脅到自己生命安全健康，然後再想辦法逃避？我們最終能逃離地球嗎？

眼前的這片美景，對媽咪來說已經不是浪漫的海濱，而是不知該如何道別的傷痛。媽咪曾經來不及好好地跟莫名得了肺腺癌的V阿姨道別，我不忍心未來妳和同學也面臨這樣的情景。

老天選擇讓媽咪知道，有一天不得不跟這裡的花草樹木、昆蟲動物永別的理由，但是，北台灣其他不幸的朋友，會知曉他們親人驟逝的真正原因嗎？他們又能跟誰討回公道？

媽咪今日除了有保護妳平安健康長大的義務，也有不讓其他幼童無辜受害的責任。請讓媽咪再想一想，有沒有解開這個劫數的機會，讓大家可以繼續享受象鼻岩與蕈狀岩的地質美景，呼吸較清新的空氣，觀賞老鷹在藍天與白雲間飛翔。不必被迫，跟它們永別。

(中國時報)