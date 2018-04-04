再看《胭脂扣》

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中國時報

梅艷芳在《胭脂扣》扮演的如花，是讓我常常念想的經典角色，尤其是遇到滄海桑田、景物全非的情況，就會想到她的心情。如花是隻女鬼，向陰間請假一周，上來陽世尋人，找那位說好要「執子之手，與子偕死」的情郎。可是一回到已經過了50年的人間，發現這世界已完全變了樣。

最後如花終於找到原本要一起殉情、卻又怕死、還苟活於人間的十二少。在拍戲片場當臨演的十二少，已經是頹敗不堪的糟老頭，如花貼近他耳邊輕呼一句：我不再等你了。當時這場高潮戲不知感動多少人，嗟嘆愛情悲劇的唯美。

不過，現在重看，比較能確認如花最後那冷漠表情的心理狀態，應是在看到十二少的老醜容貌之後，立即產生：震撼→驚嚇→生氣→不值的情緒，所以死了一次的女鬼，心再死一次，死透了，所以才無情以對，任十二少踉蹌哭喊道歉也無動於衷，頭也不回的直往陰間走輪迴。

《胭脂扣》說出老醜是難以忍受的人性，戀人、夫妻唯有在一起變老的公平原則之下，相互扶持、相處照應，才會有不離不棄的可能。看看有多少老兵回大陸後，因為對髮妻的形象幻滅，最後還是失望的回台終老。所以就算是再垂再老的男人、女人，都會有追求青春肉體的慾望，要克制這個連鬼都禁不住的誘惑，只有愛，而且要愛得足斤足兩，扎扎實實。

(中國時報)

你是一朵飛不起來的雲──寫心愛的… 地球小天使

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