2018年04月04日 04:10 中國時報 陳幸蕙

看見一個小男孩在耙地，準備種樹。

「親愛的小先生！」

我想走過去問他：

「你打算在這片青草地上，種下什麼呢？」

那萌翻了的認真模樣，令我想起一個發願「要在地球種一萬億棵樹」的德國男孩菲利斯（Felix Finkbeiner）。

一萬億棵樹？

哇！這大概是人類史上最大、最夢幻的造林計劃吧！

夢幻計劃源起於九歲的菲利斯，看了環保紀錄片「不願面對的真相」後，知道二氧化碳是暖化元凶，但樹可吸收二氧化碳，降低溫室效應，於是，便和朋友創立了「為地球種樹」的小小組織，宗旨則是童趣可愛、但也令人肅然起敬的─

捲起袖子、穿上膠鞋，種樹去！幫地球呼吸！

想「幫地球呼吸」的菲利斯，其實，原只發願「在全世界每個國家種一百萬棵樹」，但因暖化日益嚴重，森林不斷消失，如今已是十八歲少年的菲利斯，遂根據耶魯大學研究─種一萬億棵樹便能在二○五○年實現「二氧化碳零排放」的目標，將原先「百萬」目標上修至「萬億」，決心打一場「改變未來」的地球保衛戰！

據說，菲利斯的草根影響力驚人，現在，全球已有無數以「氣候正義大使」自命的兒童、青少年，和他一起努力種樹。

原來，改變世界，不必等到長大，現在就是開始！

那麼，親愛的小先生，你也是這群地球小天使中的一員嗎？

但願，在人生中，像菲利斯一樣，你是不斷用行動創造正向改變的好孩子。

但願，你為自己、為世界，種下一棵成長的樹。

一棵成長的─幸福和希望！

(中國時報)