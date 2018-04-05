前夫前妻可分退休金！公教譙修的是什麼法

2018年04月05日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

離婚配偶請求分配公教退休金規範

公教人員想離婚趁早！年金新制7月1日上路，考試院公布施行細則，今年7月1日以後離婚的公務員，若結婚超過2年，離婚配偶可依兩人婚姻存續時間，按比例要求分配一半的退休金。新規定雖不溯及既往，但公務員聽說後，皆罵聲不絕。

新制7月上路 離婚分退休金不回溯

立法院在去年8月相繼通過公務員與公立學校教職員退休撫卹新制，從今年7月起適用。考試院日前巡迴說明新舊制差異，並公布退撫法施行細則，不少人聽了大罵立委「修的是什麼法！」

銓敘部官員無奈地說，去年立院審議年改方案時，在時代力量和綠委尤美女強力要求下，相關條文在法案進入院會表決前1個多小時才納入，儘管銓敘部極力說明實施後會有問題，但仍完成三讀。

根據日前公布的退撫法施行細則，今年7月新制實施後離婚的公務員，其離婚配偶可要求分配退休金，分配比例按照法定財產制或共同財產制關係存續期間，與該公務人員審定退休年資重疊比率的2分之1來計算。

銓敘部舉例，張三服義務役2年，95年元旦結婚，98年元旦擔任公務人員，108年元旦離婚，並在126年元旦申請退休，退休年資連同義務役合計有30年。

婚姻與年資重疊部分 可拿走一半

張三婚姻關係與退休年資重疊期間，是從98年元旦起算，到107年12月止，合計為10年，因此待張三退休後，其前妻可要求的退休年資比率為30分之10，可按照該比率，要求分配2分之1的退休金，亦即全部退休金的6分之1。

由於目前勞退條例沒有相同規定，為免衍生勞工和公務員離婚後，勞工可以分配公務員退休金，但公務員卻無法提相同要求的爭議，退撫法施行細則也明訂，須待勞退相關法規有類似規定後，勞工才能要求分配公務員的退休金。

勞退無類似規定 勞工配偶暫排除

至於非勞工、專職家管和同為公教人員的離婚配偶，待新制上路後即可適用。銓敘部指出，離婚配偶要求分配的退休金是一次發放，也就是說，即使公務員是按月領取月退金，其離婚配偶也會在計算好應得的年資分配比率後，一次就領到其應得的退休金。

銓敘部說，新制對公務員的婚姻影響尚須觀察，但離婚後再婚的公務員而言，再婚後的退休生活將被前任配偶拿走一大部分養老金而受到影響，「錢的問題將會比以前更複雜」。

(中國時報)