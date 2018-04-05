貿易戰攤牌！美攻中國製造2025 陸拿大豆反制

2018年04月05日 04:10 中國時報 孫昌國 、 楊家鑫 、 陳柏廷 ／台北-北京報導 ／台北-北京報導

美國總統川普（法新社）

陸美貿易大戰，衝擊範圍包括大陸航空、通訊技術等高新技術產業，美國方面，大豆、汽車、化工品等產業受牽連。

涉及高達近3兆台幣產品的陸美貿易戰全面開打！美國貿易代表署公布301調查報告，宣布對大陸輸美的1333項、500億美元商品加徵25％關稅後，大陸商務部毫不客氣立馬回擊，公布對原產於美國的大豆、汽車、化工品、飛機等106項商品加徵25％關稅，涉及金額也是500億美元。世界前2大經濟體駁火，全球股市震盪！華爾街早盤道瓊工業指數大跌近500點，全球投資人頭皮發麻。

涉及高達3兆台幣產品

美國貿易代表署針對301案發表調查結果，劍指中國製造2025。對大陸的航空、太空，資訊和通訊技術，機器人和機械等行業大約1300個項目列出加徵25%關稅的清單。為減低對美國消費者的衝擊，這份清單列出的大部分商品不直接面向日常消費者。大陸國際貿易學會中美歐戰略經濟研究中心共同主席李永表示，這份清單顯示「美國不是為了貿易公平，而是為打壓中國的高新技術產業，打壓中國的崛起。」

大陸顯然蓄積已久，有備而來。在美方公布最新一輪制裁措施後，大陸立刻宣布對原產於美國的大豆、汽車、化工品、飛機等106項商品也加徵25％關稅，這些從美國進口的產品總值也大約是500億美元。實施日期將視美國政府對大陸商品加徵關稅實施情況決定。這些制裁產品的對象，顯然是支持川普的農業州和汽車製造業，精準打擊的目標顯然指向川普。CNBC引述分析人士指出，川普和習近平兩人都不願輸，目前局面頗為騎虎難下。

川普推文拗沒貿易戰

面對美方發動的新一波貿易制裁措施，大陸商務部副部長王受文特別召開記者會表明，如果美方堅持要打貿易戰，「我們奉陪到底」，但他同時也強調，大陸對以談判、磋商解決問題的大門始終是敞開的。

對於陸美貿易戰升級，我經濟部昨緊急開會研商，初步評估認為對台灣經濟衝擊比預期還小，並將會以加大台灣研發和調整生產比重，加速內需投資，提高創新能量和多元布局因應。

世界第一和第二大經濟體貿易戰開打，全球投資人血流成河。美國股市昨日一開盤就重挫了500點。美國通用、福特汽車、波音股價都大幅下跌，大豆市場價格更是狂跌了5%。

川普再度以推特安撫投資人，表示美國並沒有和中國進行貿易戰，美國早就因愚蠢的、不適任的前幾任行政當局輸掉了戰爭。所以美國現在有5000億美元的貿易逆差，又被偷竊了價值3000億美元的智慧財產權，「我們不能讓此繼續！」

(中國時報)