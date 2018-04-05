鷸蚌相爭 台灣不可能漁翁得利！新聞透視－貿易戰開打 誰都付不起代價

2018年04月05日 04:10 中國時報 陳秀蘭

陸美互加徵關稅，民生用品也中槍。圖為上海超市裡的美國進口商品。（路透）

美對陸制裁清單包括電視等產品。圖為國際消費電子展，大陸海信公司展出4k超高清電視。（新華社）

美對陸301制裁加徵關稅主要產品及陸對美祭106項加徵關稅主要商品

隨著美國公布對陸1333項、500億美元商品加稅的清單，大陸也強力回擊，一場核彈級的陸美貿易戰已山雨欲來。只是在全球供應鏈緊密分工下，陸美貿易戰一旦開打，不僅雙方都付不起這個代價，對全球經濟勢必是一場災難。而對台廠而言，陸美貿易戰台灣絕非鷸蚌相爭得利的漁翁。

雷大雨小也恐歹戲拖棚

從美方公布的清單，直指中國製造2025，遏止大陸科技崛起態勢甚明，儘管美國總統川普昨天還宣稱美國沒有要和大陸處於貿易戰，但貿易戰動機，顯然已上升到陸美爭霸的戰略格局，儘管有人認為在雙方都付不起代價下，貿易戰可能雷大雨小，但陸美貿易衝突，歹戲拖棚戲碼未來勢必不斷。

再就大陸而言，既然貿易戰已質變到陸美爭霸格局，這也威脅到中共國家主席習近平所說的「中華民族偉大復興大業」，

勢必不能再溫良恭儉讓。從大陸這次在美國301清單公布後，旋即公布等同規模的報復清單反制，一反之前的鴿派，也說明碰觸到大陸紅線，勢必堅守到底。

現在全球恐慌的是，陸美已是全球兩大經濟體，任何一經濟體傷風，全球都重感冒，一旦發生最糟糕的情況，恐波及金融市場，可能重演2008年金融危機式的衰退。

全球恐慌重演金融危機

對台灣而言，兩岸產業連結深，以這次美國301清單，LED等光電及資通訊產業都在清單內，而台灣資通訊產業海外生產比高達9成，大陸是主要海外生產據點，台灣受衝擊之深，即便不是在終端產品，台灣銷往大陸的中間材，在大陸出口受影響下，也勢必連帶受影響，絕非經濟部所說的影響不大。

台商避戰回台也非首選

另外，賴揆稍早認為陸美貿易戰有利廠商為避開大陸布局，返台投資，但國內投資環境惡化，除了缺電、缺工，眼前許多台商回台投資面臨最現實的問題是沒有土地，台商想避中美貿易戰火，回台也非其首選。

顯然面對陸美鷸蚌相爭，台灣絕非得利的漁翁，更可能因為台灣產業與陸美連結深，受創反而更大。

(中國時報)