美301清單 對台衝擊比預期小

美國公布301清單，台廠包括工具機、科技產品等，都受影響。圖為去年3月蔡英文總統參觀國際工具機展。（總統府提供）

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中國時報
／台北報導

針對美國公布對大陸的301清單，經濟部昨（4）日緊急加班盤點影響，初步認為對台灣經濟的衝擊比預期小，經濟部將會密切注意後續發展，此外，經濟部也提出加大台灣研發及生產比重等四項措施因應。

目前台灣在資通訊產品的海外生產比高達9成，而大陸則是台廠主要的海外生產據點。也因此，美國公布的301清單，包括工具機、科技產品等，都首當其衝。

不過，經濟部表示，外界關注「資通訊產品」可能受影響，但經查號列8542的積體電路、8471的筆記型電腦與8517的手機均未在301清單中，也就是本次清單裡，台廠代工的筆記型電腦、手機及平板均未納入，初步評估衝擊較3月底的預估來得小。

至於「機械產品」、「面板」、「醫療器材」，經與會者評估，影響也有限。經濟部認為，我國產業機械與工具機在大陸的布局是以大陸內需市場為主，而出口至大陸的面板主要係供應其內需市場，醫療儀器及器材，大陸使用台灣出口原材料占比也小，因此預估影響也有限。

機械業者也指出，當初前往大陸投資設組裝廠，都是著眼於大陸內需市場，並未外銷，因此在這波貿易戰中不會立即受影響。

上銀集團董事長卓永財表示，大陸工具機外銷以傳統車床為主，目前台灣、美國及德國廠商均不生產，既不會有轉單效應而受惠，但也不會立即受影響，但間接影響有待觀察。

在醫材方面，雃博董事長李永川說，表列的品項不是台商在大陸主要的投資項目，影響有限。聯合骨材董事長林延生說，不會對聯合有任何影響， 因為高階醫材美國對中國是出超國，

國貿局副局長徐大衛表示：「整體而言，美國這分301清單對我們的影響不如原來預期這麼大。」但他強調，昨日只是初步評估，接下來會密切注意本案的發展，與公協會進行全面盤點，就我國出口至大陸的中間財及在當地投資的產業可能受到的影響，進一步瞭解。

至於如何因應日益升溫的全球貿易戰？徐大衛表示，經濟部仍將藉由加大台灣研發及生產比重、加速內需投資、提高創新能量及多元布局等四項策略因應。

(中國時報)

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