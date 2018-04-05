張顯耀：掃到在陸台廠 台股恐遭殃

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中國時報
／台北報導

美國於當地時間3日公布對大陸的「301條款」調查清單，有高達1333項產品500億美元的商品將被課徵25％的高關稅。台北市長參選人張顯耀昨表示，大陸是台企最大的製造工廠，清單中的許多商品正是不少台企的營業範圍，勢必嚴重衝擊台灣經濟。他呼籲，除了密切關注後續事件，這也是潛在國安危機，極可能直接衝擊到連續假日後的台北股市。政府應拿出對策，避免台灣企業、股市投資人遭損害。

美國日前發布清單，將對大陸輸美的1333項500億美元的商品加徵25％關稅。大陸不甘示弱，也宣布對原產於美國的大豆、汽車、化工品、飛機等106項500億美元的商品加徵25％關稅。中美雙方均擺好陣式，貿易戰火或將不斷擴大。

張顯耀昨表示，陸美貿易大戰，預估在陸台商直接與間接受到嚴重的衝擊與影響，更會影響兩岸經貿關係發展，盼望大陸在與美國進行貿易磋商時，對於在大陸台資企業也能同步關照，採取必要措施，減輕對台資企業的傷害。

他表示，陸美貿易大戰開打，台灣必定被掃到，原因在於一方面美國是台灣的重要貿易對象，另一方面大陸是台灣企業最大的製造工廠。這次列入美國關稅報復制裁名單的包含橡膠製品、金屬製品、不銹鋼產品、通訊技術產品等，是不少台資企業的營業範圍。

陸美301貿易大戰劍拔弩張，台灣面對兩隻大象在打架，有沒有被踩到的危險？元大寶華經濟研究院院長梁國源認為，由於陸美台存在三角貿易的情況，難免受影響，就要看5月中旬美國舉行聽證會前，雙方能否找到認同點，決定最後貿易戰會到怎樣的規模，全球將受到多大的衝擊。

梁國源說，舉例來說，未來美國對所謂大陸商品，認定上是採用「含中量」或「Made in China」？由於採前者成分認定的方式，複雜度及成本均過高，比較可能是以商品上的「Made in China」來做區分。如此一來，台商進口原材料至大陸生產的商品，如果用「Made in China」直接銷售美國，當然就會受到影響；但如果終端購買者是大陸業者，再銷售到美國，影響就小。

(中國時報)

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