張顯耀：掃到在陸台廠 台股恐遭殃

美國於當地時間3日公布對大陸的「301條款」調查清單,有高達1333項產品500億美元的商品將被課徵25%的高關稅。台北市長參選人張顯耀昨表示,大陸是台企最大的製造工廠,清單中的許多商品正是不少台企的營業範圍,勢必嚴重衝擊台灣經濟。他呼籲,除了密切關注後續事件,這也是潛在國安危機,極可能直接衝擊到連續假日後的台北股市。政府應拿出對策,避免台灣企業、股市投資人遭損害。

美國日前發布清單,將對大陸輸美的1333項500億美元的商品加徵25%關稅。大陸不甘示弱,也宣布對原產於美國的大豆、汽車、化工品、飛機等106項500億美元的商品加徵25%關稅。中美雙方均擺好陣式,貿易戰火或將不斷擴大。

張顯耀昨表示,陸美貿易大戰,預估在陸台商直接與間接受到嚴重的衝擊與影響,更會影響兩岸經貿關係發展,盼望大陸在與美國進行貿易磋商時,對於在大陸台資企業也能同步關照,採取必要措施,減輕對台資企業的傷害。

他表示,陸美貿易大戰開打,台灣必定被掃到,原因在於一方面美國是台灣的重要貿易對象,另一方面大陸是台灣企業最大的製造工廠。這次列入美國關稅報復制裁名單的包含橡膠製品、金屬製品、不銹鋼產品、通訊技術產品等,是不少台資企業的營業範圍。

陸美301貿易大戰劍拔弩張,台灣面對兩隻大象在打架,有沒有被踩到的危險?元大寶華經濟研究院院長梁國源認為,由於陸美台存在三角貿易的情況,難免受影響,就要看5月中旬美國舉行聽證會前,雙方能否找到認同點,決定最後貿易戰會到怎樣的規模,全球將受到多大的衝擊。

梁國源說,舉例來說,未來美國對所謂大陸商品,認定上是採用「含中量」或「Made in China」?由於採前者成分認定的方式,複雜度及成本均過高,比較可能是以商品上的「Made in China」來做區分。如此一來,台商進口原材料至大陸生產的商品,如果用「Made in China」直接銷售美國,當然就會受到影響;但如果終端購買者是大陸業者,再銷售到美國,影響就小。

