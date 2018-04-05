北京觀察－陸組合拳謀定後動

面對美方制裁，中方除了貿易牌之外，還有南海牌和朝核牌可運用。圖為大陸國家主席習近平（右一）日前與北韓領導人金正恩（左一）在北京會面。（朝中社）

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中國時報

美國公布對陸加徵關稅建議清單後，陸美貿易戰全面開打。眼見華府短時間要回到談判桌可能性不大，北京一方面妥善運用「經貿」、「南海」及「朝核」三張王牌，對美使出「組合拳」，另方面將採「以靜制動」戰略，避免全盤梭哈自露底牌，反陷被動局面。

奉陪到底 拋大豆撒手

美國發布金額涉及500億美元的制裁清單，引大陸不滿，除官方部門接連發聲明批評，大陸商務部及財政部副部長更上火線召開記者會回擊，痛批美方任意妄為，只想單方面「漫天要價」。

其實，北京日前才對美國祭出首波局部反制措施，原想逼迫美國總統川普打消貿易戰念頭，重回談判桌；不過現在華府拉高態勢，以301制裁北京，致使大陸從官方到媒體氣憤難平，不惜向美嗆聲「奉陪到底」。

短時間內，川普似「吃了秤砣鐵了心」，儘管發推特澄清無意打貿易戰，但制裁清單洋洋灑灑，顯劍指「中國製造2025」。不過，大陸有奉陪到底的「底氣」，昨對美提相應500億美元報復清單，甚至拋出大豆「撒手鐧」，這也只是對華府的先期反制。

以靜制動 發揮戰略定力

陸美大打貿易戰當然不是北京想要的結果，但要讓川普「浪子回頭」，對北京來說，除了相應的經貿報復措施，大陸還要妥善運用南海牌及朝核牌。如何對美打好「組合拳」，還要拳拳到肉，將是北京當局的首要之務。

而拋出反制措施之餘，大陸還靜觀其變，力求以靜制動，發揮「戰略定力」，才不至於隨著川普的節奏走。陸美貿易戰的棋局不是一盤象棋，追求的不是所謂「將軍」一招斃命；更多是像一盤圍棋，如何謀定後動，避免全盤梭哈，自露底牌，反陷被動局面，才是回擊川普的上上之策。

不願廝殺 盼走上談判桌

不過，北京「組合拳」打得再多，最終目的還是希望能讓華盛頓走上談判桌。畢竟陸美「亮劍」，絕不是為了相互廝殺，而是讓彼此把條件提出，就如同大陸財政部副部長朱光耀所言：「談判合作的時機已到。」

(中國時報)

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