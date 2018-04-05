華府觀察－川普豈真有恃無恐

美國對大陸祭出301制裁清單，被認為與美政府內多位鷹派要角有關。圖左為美國總統川普，中為商務部長羅斯，右為貿易代表萊特海澤。（路透）

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中國時報

繼大陸2日落實對美128項進口產品加徵關稅對美國展開反擊後，美國貿易代表署（USTR）3日也公布了對大陸301調查制裁清單，美陸貿易戰在48小時內，正式進入短兵交鋒。這場世界兩大經濟體的戰役會廝殺到什麼程度，目前尚難斷定，但在已可嗅到血腥的空氣中，美國總統川普為何在此刻亟欲對大陸出手，川普真的有恃無恐嗎？

從美方3日公布研擬加徵25％關稅的1300多項商品清單中看來，鎖定「中國製造2025」，多與先前預料一致，並無特別意外。

力爭世界先進產業鏈

美方意圖清楚，減少對陸貿易逆差雖是目標，但真正的目的還在打擊大陸高科技產業，爭取未來30至50年世界先進產業鏈。

川普國安戰略把陸視為「競爭對手」，鷹派幕僚認為大陸其實是透過偷竊美國智慧產權，壯大自身的「經濟侵略者」，憂心若不及時出手，大陸可能終將顛覆美國主導的世界經貿遊戲規則。

目前圍繞在川普身邊的商務部長羅斯、貿易代表萊特海澤，及今年初才升為「總統助理」納瓦諾，都是強硬的鷹派，這些人極力敦促川普不能再對北京讓步。9日將履新的白宮國安顧問波頓，及將出任國務卿的蓬佩奧也都是對陸的鷹派要角，川普顯然是整合全新團隊，準備與陸開戰。

鷹派內閣 對陸不手軟

負責301調查和建議制裁清單的萊特海澤是談判高手，素以精狠準著稱，80年代是美國與歐洲和日本經貿談判主將，與他交手過的歐洲官員迄今提起萊特海澤還忍不住咬牙。日本對當年美國施壓迫使日圓升值，依然記憶猶新。重做馮婦的萊特海澤，對陸自然不會手軟。

美國今年11月的期中選舉是川普在此刻對陸出手的另一考量，希藉此落實競選承諾，打擊大陸重建美國產業並爭取選票，但這可能適得其反。從大陸對美反報復、加徵128項美國進口產品關稅，引發美國豬農不滿，揚言不投票給川普看來，陸方顯然已對如何反報復美方胸有成竹，在制裁上痛打川普和共和黨票倉，反將川普一軍，衝擊選民對川普和共和黨的支持。

衝擊選民 共和黨丟票倉

如此看來，川普在這場經貿戰上也無法那麼有恃無恐，但川普是個機會主義者，深諳見縫插針之道，北京只有迎戰。至於台灣，在兩強相爭，機會風險並俱前提下，尤應審慎。

(中國時報)

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