美要砍千億逆差 陸嗆辦不到

2018年04月05日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

針對陸美貿易戰全面開打，大陸財政部副部長朱光耀昨表示，大陸不希望貿易戰，但不會在外部壓力下屈服，更不會吞下損害自身發展的「苦果」；陸美如今都「亮劍」，「現在是談判合作的時候了」。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文直言，大陸反制措施是「被迫且克制的」，「要打貿易戰，奉陪到底；若要協商，大門敞開」。針對川普希望大陸每年減少1000億美元對美順差，王受文直言「辦不到」，強調貿易順差逆差是市場力量決定，大陸單方減不了順差。

美國發布金額涉及500億美元的制裁清單，大陸除火速提出反制措施，對美國大豆、飛機、汽車等106項商品加徵25％關稅，金額也達500億美元，大陸國新辦昨更召開記者會，找來財政、商務部2位副部長上火線反擊。

朱光耀指出，中美雙方已把問題擺桌上，「現在是談判合作的時候了」；但談判合作的前提是相互尊重，而非一方向另一方面妄加、強加條件，漫天要價。

談及大陸能否承受貿易戰後果，朱光耀直言，大陸從沒在外部壓力下屈服過，如果美方一意孤行，大陸須捍衛自身利益；朱更引用大陸國家主席習近平的話稱，「任何人不要期望中國吞下損害自身發展的苦果」，表明這是北京處理貿易爭端的指導原則。

至於選擇大豆產品做為反制商品之一，是否要打擊美總統川普政治基礎，迫使美方上談判桌，朱光耀回應，美國對大陸的大豆占全部出口大豆62％，美方2017年向大陸出口的大豆是3285.4萬噸，占大陸整體進口的34.39％。美方補貼已影響大陸大豆農民利益，大陸只是回應農民訴求。

對於大陸是否會減持美國國債或透過人民幣匯率貶值作為反制手段，朱光耀說，大陸是按照市場規律，通過市場操作，來進行外匯儲備的運作；大陸也是國際資本市場「負責任的投資者」，會尊重國際資本市場運作規律。

(中國時報)