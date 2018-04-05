絞殺高科技 圍堵陸崛起

2018年04月05日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

美國公布對大陸擬加徵關稅商品建議清單，首當其衝的大陸鋼鐵業4日強調，「我們不會恐懼，也不會束手無策」；大陸國際商會譴責美方做法明顯違反WTO多邊規則。大陸鷹派媒體《環球時報》放話，「既然開打貿易戰，陸方回擊一定要又準又狠，美方最怕什麼，就打它什麼。」

《環球時報》社評〈反擊美方新攻勢，專找七寸打〉指出，美國第一場大戰就想衝擊「中國製造2025」計畫，折射出想把大陸「打回上個世紀」的輕狂想法。這場貿易戰，總的來說同時是對大陸高科技發展的「絞殺戰」和對大陸崛起的「圍堵戰」。

社評建議，先打美國大豆、玉米；二打美國汽車製造業；還應削減波音飛機訂單。接下來還有很多後手牌。包括美國公司分支機構一年在大陸生產、銷售2000多億美元產品，大陸公司對大部分已具備取而代能力。另外美國對大陸服務貿易增長很快，壓縮這方面進口存在巨大空間。

大陸鋼鐵工業協會祕書長劉振江表示，美國以保護國內鋼鐵產業為由推行貿易保護主義，破壞WTO規則，擾亂國際貿易秩序。

《環球時報》報導，大陸鋼鐵業近期應對美方2016年發起的337調查取得完勝，今年3月19日，美國國際貿易委員會宣布仲裁結果，陸方在337三個訴點全部勝訴。

劉振江說：「337全部勝訴在當前貿易大較量背景下，是很有意義，我們必須沉著去應戰，敢於說不，拿起法律和規則的武器，來維護自己的利益。」

大陸國際商會代表工商界發表聲明稱，美國存在諸多濫用智慧財產權和所謂安全審查等限制大陸企業對美投資行為，呼籲大陸政府採取有針對性的措施，推動營造公平公正的國際營商環境。

(中國時報)