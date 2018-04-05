貿易戰升溫 全球股市挫跌

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中國時報
／綜合報導

陸美貿易戰逐漸升溫，也立刻反映在全球股市表現。在大陸宣布將針對美國106項產品加徵25％關稅後，各界更加憂心陸美兩國貿易大戰延燒，美股昨開盤後三大指數同步重挫，開盤交易後不久，道瓊工業指數重挫1.9％，報23582.22點，最多暴跌508點；那斯達克綜合指數下跌1.5％，報6834.28點；標準普爾500指數下跌1.4％，報2577.29點。

據報導，道瓊歐洲600指數下跌4.19點或1.14％，報364.88點。英國股市FTSE 100指數跌42.51點或0.60％，報6987.95點。德國股市DAX指數跌184.36點或1.54％，報11818.09點。法國股市CAC 40指數跌50.84點或0.99％，報5101.28點。

美股期指也大跌，那斯達克期指重挫2.1％，標普500期指下挫1.6％，道瓊期指挫跌1.8％。歐洲科技類股下跌1.6％，跌幅居各類股之冠。

而MSCI新興市場指數下跌1.5％，來到50日低點，完全回檔今年以來累積漲幅。香港股市挫跌2.19％，觸及數周以來低點。馬來西亞下挫1.88％，南韓股市下跌1.41％。

貿易戰衝擊匯率市場，昨離岸人民幣（CNH）兌美元同樣聞訊急貶，走跌約150點，跌破6.30關口，最低至6.3052元，全日累計下跌300點。在岸人民幣（CNY）兌美元跌約百點，最低至6.3046元；人民幣兌美元單日貶幅創2周來最大。美國和歐洲政府公債殖利率下跌。

(中國時報)

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