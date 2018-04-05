怨偶搶月退 民事爭訟扯不完

2018年04月05日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

7月1日上路的公教新制年金納入離婚配偶請求分配退休金的權力，甫轉任律師的高院法官張永宏直言，這樣的修法相當有問題，將嚴重衝擊現行民法體系及司法實務判決，未來退休公務員死後，配偶繼承的特留分也恐受到離婚配偶剝奪、侵害，造成重大影響。

結婚滿2年 有請求權

民法規定的夫妻剩餘財產分配請求權，係指公務員拿到退休金後離婚，其配偶可就退休金請求分配，但《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休撫卹條例》在去年8月修法時，卻改為公務員與配偶只要結婚滿2年，退休前離婚，離婚的配偶也可要求分配退休金，如是月退俸可按月參與分配。

法學博士、東京大學客座研究員張永宏律師解釋，退休金是一種期待利益，必須是公務員年資完成退休才「條件成就」，公務員有可能因中途離職、被懲戒解職、死亡領不到退休金，在這種情況下，已離婚的配偶根本沒有請求權的標的，如何參與分配退休金？張永宏說，退休金就像保險金的觀念，以還本型的保險來說，必須在約定的年限期間，按月繳款、無中途被解約的情況，才有可能在期滿後領到保險金，公務人員退休資遣撫卹法納入離婚配偶請求權，就是對一種期待利益的請求，有適法性爭議。

特留分受離婚配偶剝奪

他質疑公務員領取退休金後死亡，現有配偶對此繼承的遺產特留分，可能因修法後受到前配偶的侵害，這樣情況會影響現有的民法繼承體系及權利，此類民事爭訟案件未來將層出不窮。

律師張宸浩則表示，依配偶在婚姻期間對家庭貢獻的角度來看，讓已離婚配偶參與退休金分配，是正確的法理論點，但由於計算困難且繁雜，如果公務員已離婚的配偶也是公務員，在雙方退休後都可互相請求分配的情況下，退休金分配額更難計算。

但他也反問政府，如果公務員離婚的配偶在離婚後仍可享有退休金分配請求權，未來國民年金、勞退年金的相關規定，是否也要一併納入修法比照辦理？果真如此，未來法官審案及律師訴訟辯護，退休金請求爭訟將成為難以釐清的事實及法律爭議。

(中國時報)