不只扼殺幸福 簡直是懲罰離婚

2018年04月05日 04:10 中國時報 蕭承訓 、 胡欣男 、 楊孟立 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

「這樣子的修法，只會讓金錢因素介入感情問題，離婚會變得更複雜。」謝姓公務員認為，既然會談到離婚，那很可能就是夫妻感情生變，無法繼續走下去，但公教年金新制多了這條規定，可能會使公務員對離婚又多了一層顧慮，導致兩個人維持吵吵鬧鬧的婚姻，「這樣子真的有比較好嗎？」他又舉例，如果公務員離婚後又遇到第二春，對方如果知道他的退休金會被瓜分一部分，是不是會卻步？這樣立法是不是扼殺了公務員的幸福？

「簡直就是懲罰離婚的人，製造紛爭嘛！」離婚20多年的王姐，2周前從人事室得知新的年改方案，雖然新制不溯及既往，但她仍大抱不平。王姐說，好不容易走出離婚陰霾，卻可能在退休時，遇到對方上門要錢，怎不生氣？

王姐說，離婚就已一刀兩斷，錢和財產都在當時已約定好，到了年老領退休金，卻要藕斷絲連，天底下哪有這種事情，怎麼會有這種政府？她表示，離婚後完全靠自己賺錢養活自己，對方從不聞問，不解為何退休金還要分給對方。王姐強調，雖然法律規定可以到法院去免除，誰有這麼多時間跑法院，且已經離婚這麼久，「誰都不願再見面，居然要為立委提出的蠢辦法跑法院，希望政府能懸崖勒馬，二修這不合理規定。」

40歲、離婚7年的楊姓警官則說，法律要有一致性，「離婚配偶請求權」現僅有公教適用，軍人與一般勞工，是否都該納入，否則明顯構成法律差別待遇。尤其警察在年改制度，樓地板不如軍人，離婚者還可能在退休後被多剝一層皮，讓沒離婚的同事，也覺得憤恨不平。

另一位員警說說，這項修法把公務員的退休、撫卹金當作既有財產，但誰能保證一定能領到退休金？現在還要拿來照顧已得到為數不少贍養費的前妻，真的不能接受。

曾離婚的陳小姐也說，不能接受新規定，公務員離婚後也可能生活拮据，新的家庭生活也要顧，怎麼可能同意分錢給前任配偶？離婚時男婚女嫁已不相干，憑什麼離婚後還可以請求分配公務員的退休金。

已重新有幸福婚姻的陳小姐說，立委顯然忽略離婚時的理由，像是配偶外遇離婚、家暴離婚，對當事人影響可能是一輩子揮之不去，退休後竟然還要分給對方退休金，顯然不合理，立委會不會「管太多了」。

(中國時報)