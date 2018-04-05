退休金納財產分配 仿效德日

2018年04月05日 04:10 中國時報 楊孟立 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委尤美女表示，民法親屬篇剩餘財產分配的部分，本來就對於退休金請求的納入存有疑義，不過德國以及日本對於這一部分，早就明確規定將退休金納入剩餘財產分配，因此去年修公教退休撫卹新制時，就是仿效德國與日本，把這個概念一起加進去。

尤美女強調，修法內容並不代表說公務員離婚之配偶可以無限期請求對方的退休金，而是依照兩人婚姻關係維持的時間，以及雙方對於婚姻的貢獻。她舉例說，婚姻當中一方為公務員，另一方為家庭主婦，而主婦那一方為了維持家庭而做出貢獻，導致無法在外工作，沒有經濟自主能力，日後若真的要離婚，即可依照過去維持婚姻關係的期間向對方請求退休金。

國民黨團副書記長柯志恩則表示，當初在委員會討論時，相關條文其實就引發不少委員反對，雖然民進黨聲稱是為保障離婚婦女權益，但也有人提到，如果是第2次、第3次離婚，財產該如何分配？柯志恩說，民進黨沒考慮這些細節，完全用同一套上路，屆時恐怕不全然是個案，會引起很多民怨。

柯志恩說，離婚配偶可以請求退休金不是公教年金改革唯一的爭議點，包括身心障礙給付、教師從8月1日起聘但7月1日年金新制就要上路等問題，影響人數更多，但民進黨完全不考慮可能引發的爭議，就讓法案三讀過關。

柯志恩表示，現在也只能等法案上路，問題暴露出來後，再微調修正，「就像當初一例一休的狀況」，但再修正會修得更好嗎？也無從得知。

(中國時報)