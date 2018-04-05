公教請育嬰假 繳費年資照算

2018年04月05日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

年金新制引發公教人員反彈，不過對於想生育的公務員來說，新制更有利。過去請育嬰假辦留職停薪，年資就暫停，新制回溯從去年8月11日以後申請育嬰留停者，都可以選擇繼續繳費，年資照算，銓敘部預估申請育嬰假人數將會增加。

銓敘部日前公布公教人員辦理育嬰留職停薪調查，民國99年申請人數只有3619人，之後一路成長，去年申請人數已達6151人，顯示公教人員為撫育子女而辦理育嬰留職停薪的意願逐年提高，其中女性和男性請領比例約為9比1，仍以女性申請占多數。

不過，99年男性申請人數只有287人，106年已有605人，成長幅度為110.8％，同時期女性成長幅度為66.4％，銓敘部表示，顯示近年來宣導鼓勵男性公教人員共同負擔育嬰責任，已有成效。

過去公教人員不願申請育嬰假，除了經濟因素外，很多人都擔心辦理留職停薪後，年資中斷，會影響日後的升遷和退休金，尤其是男性公務員，年資是申請育嬰假時重要的考量因素。

銓敘部比較勞工和公教人員申請育嬰假情況發現，公教人員106年請領比率為1.05％，勞工為1.25％，從99至106年平均請領比率來看，公教人員為0.84％，勞工為1.02％，公教人員申請育嬰假比例比勞工為低，與過去辦留職停薪後年資即暫停有很大關係。

為避免讓生兒育女成為影響公務員年資的因素，此次年金改革，對於辦理育嬰假留停的公教人員，提供新的選擇，並且從去年法案公布後即先行實施，讓106年8月11日以後申請育嬰留職停薪者，在申請時，可以選擇留職停薪期間，繼續繳付全額退撫基金費用或停止繳費，繳費者年資就可照算。

此外，過去公教人員只要年齡和工作年資還不到請領退休金資格，在轉換到其他職場後，除非日後再回任公教人員，否則這段期間的退休金一毛都拿不到。

銓敘部表示，年金新制起跑後，未來轉換到其他職場，等到年滿65歲，就算不回任公務員，也可依照當時擔任公務員任職期間的年資，申請給付。

(中國時報)