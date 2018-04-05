反年改團體 三管齊下爭釋憲

反年改抗爭，高喊假改革、真鬥爭口號，捍衛自身權益。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

公教年金新制7月上路，反年改團體三管齊下，尋求釋憲，全國公務人員協會理事長李來希昨天表示，爭取釋憲，最快途徑就是由國民黨和親民黨聯手提案，呼籲親民黨盡速參與連署，「否則年底選舉，別想得到任何軍公教選票」。

7月即將上路的年金新制，不僅要求新進的公教人員必須適用新法，連已退休人員都將受到衝擊，反年改團體認為退休金是由當時的法律明文規定，基於「信賴保護原則」，年金計算與1 8％優存等不應回溯適用，希望能透過釋憲解套。

李來希表示，要申請釋憲，可採取三個途徑，第一是以個人名義進行民事、刑事訴訟，以及行政訴訟，但要打到最高法院和最高行政法院全都敗訴，最後再尋求釋憲。

第二個途徑最單純，就是由立法院3分之1立委連署提案，目前立院有113席立委，必須取得38席立委連署，但國民黨立委僅35席，若能有親民黨和無盟共4席的支持，就能提出釋憲案，截至目前為止，親民黨卻始終不願加入連署。

第三個途徑是由地方政府提出申請，李來希表示，包括花蓮縣長傅崑萁，以及南投、金門、馬祖的地方首長，都願意支持釋憲案，但這部分有很大的風險，因此目前尚未採取行動。

他說，個別進行訴訟，不僅勞民傷財且曠日費時，屬於長期抗戰，以台灣官司程序進行的速度來看，拖個3年5年都有可能。

至於地方政府提出釋憲的前提，就是不能依據新制進行行政處分，也就是說，提出釋憲案的縣市得依照舊制發放退休金，但退撫基金管理權在考試院，一旦該縣市不願採取新制，公教人員就無法領錢，必須等釋憲出來才能補發，「這段期間，公教人員領不到錢，一定會怪罪該縣市政府。」

(中國時報)

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