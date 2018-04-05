陸願讓大量外籍教士前往嗎

2018年04月05日 04:10 中國時報 獨家專訪陳建瑜

教宗方濟各在梵蒂岡向來自大陸的天主教教徒致意。（美聯社）

陸梵頻繁接觸，外傳即將簽署「教務協議」，甚至可能建交，天主教台北總教區總主教洪山川告訴本報記者，台灣天主教樂見陸梵對話，盼見被壓迫的大陸教友獲得緩解，但是大陸會願意讓教宗方濟各前往傳教，接受萬人聚集，願意讓大量外籍傳教士前往傳教嗎？因此台灣天主教並不擔心建交的可能性。

陸仍堅持政府管控宗教

陸梵雙方在3月底再就主教任命協議進行談判，外界均認為協商已至「最後階段」，估計即將簽署。但大陸國務院新聞辦卻在3日發表「宗教自由白皮書」，重申「宗教團體和宗教事務不受外國勢力的支配，是中國憲法確定的原則。」似乎與傳聞中的進度有所落差。

政府知情人士指出，陸梵各自都得權衡內部局勢，大陸也要考慮內部維穩，並非只有表面看到的事物。對大陸而言，顯然宗教仍得由政府管控。

港樞機主教憂教廷被騙

知情人士強調，「教務協議」牽涉非法及地下主教共融問題、遭關押神職人員及主教任命問題，這些都是教廷考量的參數；即使陸梵真談出結論，教廷也會擔心「中國大陸能否執行、達成雙邊共識」。

陸梵對話在教廷內部引起多方爭議，天主教香港教區樞機主教陳日君就擔心梵蒂岡被騙。但洪山川表示，天主教最重要的是寬恕，即使對話被騙，這也是過程之一，也要鍥而不捨，這才符合天主教的教義，如同天主教與台灣各界宗教對話一樣。

「有對話代表有進展」，洪山川受訪時說，對台灣天主教社群而言，陸梵對話是好的，對話是天主教的使命，也是天主教最重要的利器。

簽署教務協議未必建交

洪山川指出，台灣天主教很樂見陸梵對談，而陸梵來往對台灣教務方面完全沒有任何影響。

洪山川強調，即使陸梵在教務方面簽署協議，但政治上仍有一段距離，陸梵所持價值完全不同，即使同意主教任命方式，也不代表雙方就會建交。

(中國時報)