建交與否 學者指陸握發球權

2018年04月05日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／專訪 ／專訪

陸梵簽署「教務協議」傳聞四起，著有《中梵外交史》的天主教史學者陳聰銘接受本報專訪表示，即使陸梵簽署協議，並不意謂建交，雙方還有一段艱難的磨合期。若陸梵未來邁向建交談判，面對「一個中國」選擇，教廷也是不得已，只是球還在中共那一邊，端視中國內外局勢而定。

不過，陳聰銘強調，教廷發言人柏克（Greg Burke）在3月29日表示，教廷和中共不會立即簽署協議的說法，可看出教廷不太滿意目前達成的協議，近一兩周來可能局勢又有極大變化，雙方尚需時間談判。

陳聰銘任職於比利時魯汶大學南懷仁研究中心（Ferdinand Verbiest Institute），長期研究兩岸天主教會史及教廷外交史。

陸梵對話始於1987年，近30餘次，去年底舉行第7次工作小組會議。相較過去，陳聰銘指出，此波協商與以往接觸協商均不同，是首次如此深入並多次協調。

倘若陸梵簽署「教務協議」，教廷如何在道德層面向台灣天主教社群解釋？陳聰銘說，教廷外交以發展世界各地教會和人道關懷為主旨，最終目的仍為顧及大陸教會廣大教友的福祉。

陳聰銘說，台灣朝野大為緊張是可理解的，因為台灣沒有太多外交籌碼，台灣天主教會發展也不足，只能期待教會所有成員多致力發展教會，使台灣教會的聲音被聽到，教廷也會比較重視。

陳聰銘強調，陸梵若就主教任命達成協議並簽署政教協定，並不意謂著建交，這只是往建交邁向重要一步，相信以後還有一長路要走，更何況協議簽完後，還要看實施結果加以評估，預計有一段艱難的磨合期。

(中國時報)