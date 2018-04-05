洪慈庸旁聽 綠委尷尬

2018年04月05日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

台中市長林佳龍為爭取連任，陸續與民進黨籍中市區域立委召開選務會議。然而，他也找來時力立委洪慈庸參與，與會綠委坦言「有點尷尬」。

民進黨與時代力量在許多法案上傳出齟齬，時力黨主席黃國昌、黨團總召徐永明屢次與綠委對罵，但洪慈庸仍與綠營保持良好關係，且其夫婿卓冠廷為台中市新聞局局長，更是林佳龍愛將，因此洪慈庸改投綠營傳言也一直不間斷。

一位台中綠委指出，林佳龍輔選團隊的重要職務幾乎都是綠營區域立委，像何欣純是原縣區總幹事，黃國書是原市區總幹事、張廖萬堅是發言人、立院副院長蔡其昌則是主委。林佳龍不但要拚連任，更希望議員過半，所以除了黨籍立委，也邀洪慈庸參與選務會議。

然而，該綠委直言，大綠、小綠之間本來就有競爭，加上民進黨執政後，大小綠對很多政策與法案都沒辦法溝通，況且選務會議會談論到政黨的提名策略，「洪慈庸又不是民進黨，卻來旁聽我們的提名策略，那不是很尷尬？」

另一名與會的綠委則認為，這個不算是黨的會議，而是林佳龍個人的選務會議，而會議最主要目的是幫林佳龍打選戰，「反正洪慈庸的老公就是林佳龍的文膽，她也算是半個林佳龍的人，我們可以理解她的出席。」

他表示，選務會議討論內容包括每一區議員要提名幾席、輔選架構要怎麼做、當前政治情勢分析、如何行銷施政、選民的抱怨要怎麼處理等，「反正就是大家提供看法意見，卓冠廷通常都侃侃而談，但洪慈庸鮮少發言。」

(中國時報)