清明比過年還塞 交長也受困車陣！國道今最塞 4月8日北上擬高乘載

2018年04月05日 04:10 中國時報 王思慧 、 李忠一 ／連線報導 ／連線報導

連假首日，台北車站湧入大批旅客購票搭車，台鐵加開列車因應。（郭吉銓攝）

清明連假蘇花改面臨開通以來車流最多的一次，從蘇澳交流道到蘇花改，約比平常多出3至4倍時間。（李忠一攝）

昨天是清明節假期首日，大量車潮湧入國道，從早塞到晚，高公局概估車流量為平日1.7倍，連交通部長賀陳旦也被塞在車陣中，他坦言可能是「歷年最塞」，為防止回程車流量大塞車，正評估8日收假機動實施北上高乘載管制。

國5今預估恐塞到深夜

高公局提醒用路人，今天是清明節，預估是雙向最塞的一天，整體交通量可能是平常的1.5倍，上午將會大塞車；國5下午也將出現清明連假首波北上塞車車潮，預估恐塞到深夜才能紓解。

賀陳旦昨天前往宜蘭視察國5及蘇花公路車流情形，但國5南下的車流眾多，原本1.5小時車程，卻花了2小時20分鐘，整整塞了50分鐘。

賀陳旦籲改走替代道路

賀陳旦說，今年清明連假時間空間都集中，西部國道從上午5時起就有車潮，因為上午7時到中午實施南下高乘載，很多車輛提早上國道，交通量比春節還要多2至3成；東部國5交通量超過春節4成，因此隧道內時速比較慢，僅有20到30多公里。

賀陳旦指出，研判因為天數長，回程車流會分散，會多宣導民眾使用替代道路，也已要求相關單位注意回程車流情況，若連假尾聲北上車流量多，將評估是否機動實施北上高乘載。高公局表示，關於收假是否實施北上高乘載，必須先看明天國道交通狀況再決定。

昨天清晨5時起國道湧入大量車流，導致西部國道部分路段雍塞，南下國1楊梅至新竹系統、國5南下南港系統至坪林路段，時速不到40公里，彰化系統至埔鹽系統、新竹系統至茄苳等，及北上國1三重至五堵與仁德系統至大灣等路段，時速不到60公里。

高公局預估，今天國5南港到坪林行車時間將是平常的5倍，呼籲民眾，50公里以下短途可走平面道路，國道塞車路段可改走替代道路避免塞車。

今天國道仍將有疏導措施，7至12時國5南下南港系統及石碇，各交流道南下入口匝道實施高乘載，封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口等，用路人要特別留意。

軍機支援疏運 雙鐵爆滿

而受濃霧影響，部分金馬航班取消，昨天軍方再度支援共6架次軍機，都是飛往金門，共載送旅客419人。

台鐵昨傍晚17時53分，花蓮池上到富里間發生1人受傷事故，延誤65分，影響7列次311分，約1400人，其餘列車營運正常。高鐵昨晚7時半前南下班次幾乎客滿，自由座也擠了不少旅客，營運正常。

(中國時報)