蘇花改開通最大車流 回堵塞成停車場

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中國時報
／宜蘭報導

清明連假南下花東的用路人多了蘇花改可通行，4日連假首日，返鄉車潮加上國旅卡花蓮消費補助加倍效應，讓蘇花改凌晨2時就湧現大量車流，平日從國道5號蘇澳交流道到花蓮僅需2小時，昨天最壅塞要3小時；此外經蘇港路到蘇花改大回堵，馬路一度變成大型停車場，有乘客不耐久候，下車到路旁透氣聊天。

在蘇花改通車前，用路人經國道5號南下花蓮、台東時都必須走蘇花公路，但公路入口鄰近蘇澳鎮市區中山路，車潮湧進造成市區大塞車，蘇花改通車後，雖然僅有蘇澳至東澳段，但入口在路幅較寬的蘇港路，讓中山路比以往連假順暢不少。

不過，這次連假首日車潮卻塞爆蘇花改南下蘇澳到東澳段，導致蘇港路一度淪為大型停車場。

駕駛黃先生不滿說，返鄉路被塞慘，昨天凌晨4時30分從桃園出發，早上6時30分下蘇澳交流道，中午12時多到太魯閣，下午2時才到花蓮家門口。

公路總局四工處交控中心主任陳國正表示，從蘇澳交流道到蘇花改平常只需10分鐘，昨要30到40分鐘，南下蘇花改車流量每小時都超過900輛次，是通車以來最多的一次，與春節相比多了4成，比去年清明節也高出3成。

陳國正指出，因蘇花改分流影響，蘇澳市區交通還算順暢，預估今天南下塞車情況可能持續到下午5時，蘇花改北上段7日午後車流將增加。

(中國時報)

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