麻疹群聚感染 接觸者逾1400人

2018年04月05日 04:10 中國時報 陳志祥 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

麻疹群聚感染持續擴大，3月17日從泰國搭機返台的麻疹感染者成了「超級感染源」，群聚感染「開枝散葉」，不僅傳給同公司同事、以及飛往日本沖繩班機的空服員，疫情更擴大到日本，感染10多人，整起群聚感染預估追蹤接觸者逾1400人，已成國內航空史上首見的疫情災難！

疾管署副署長莊人祥表示，2015年在台北市內湖曾經出現免稅店相關員工19人感染麻疹，牽連上千人自主管理；今年這起在飛機上出現這麼多感染人數並不多見，可能是國內第一次發生。

疾管署昨天公布廉價航空第2位麻疹確診病例是家住台北市20多歲女性空服員，個案為3月17日從泰國搭機回國感染的接觸者，4月1日發冷不適，在家中休息未出勤，4月2日出現發燒及出疹，4月3日防疫人員前往住家採檢，同日醫院通報疑似麻疹感染，昨天確認感染。

目前這位女性空服員正在家中進行健康監測，而她同一班機上的男性同事，已於前一天確診感染。莊人祥表示，這位女空服員在確診前3天仍有出勤，因此，總共有6個班次的接觸者都要進行後續的自主管理。

疾管署目前掌握個案接觸者852人，持續監測至4月24日。只是該個案在可傳染期間（3月29至4月6日）曾經搭乘大眾交通運輸或公共場所活動，包括虎航IT210飛往大阪、IT285飛回高雄、IT280前往東京、IT201返回高雄、IT303到澳門、IT302回到桃園與高雄捷絲旅店、1960客運、1843客運等。

由於「超級感染源」也傳染自己1位同事，使得這起群聚感染已有4例，必須追蹤接觸者多達1357人，這還不包括「超級感染源」在飛往沖繩的班機上傳染了10多位日本旅客，他們的接觸者目前尚難統計，這起麻疹群聚已成國際「麻煩」事件！

未來如何控制疫情擴散，莊人祥表示，關鍵在於航空公司應針對空服員接種MMR疫苗，這是仿照2015年免稅店事件的做法，不過3年前沒有做好自主管理的防疫缺失，仍然重複發生，搞得人心惶惶，顯見近年來防疫宣導白做工了。

(中國時報)