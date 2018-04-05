桃園農博開幕 小英參觀喊讚

2018年04月05日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

面積達30公頃的桃園農業博覽會4日開幕，有6大專區、25個展區，超過300場次的活動。蔡英文總統出席開幕典禮，稱讚桃園真的很好玩，推薦全台民眾一定要找時間參加桃園農博。

蔡總統先參觀開幕典禮表演，隨後到「四國文化館」、「綠色方舟」、「台灣創新農機館」，並稱讚桃園農博是連續假日打卡的好景點、帶小朋友出遊的好地方。

蔡總統表示，桃園有3項重要特色，第一桃園是農業重鎮，連續3年獲得全台好米大獎，還有好茶、水果和花卉，還能外銷世界；第二個特色是科技、綠能，桃園做為年輕的城市，有最大發展潛力，可以看見桃園科技化腳步，也是綠能發展研發的起點；桃園的第三個特色則是國際化、多元化，多元族群、多元文化都匯聚在這裡，成為桃園的特色。

桃園市長鄭文燦表示，桃園農博展期從4月4日至5月13日共40天，展場所在地新屋有台灣魚米之鄉稱號，也是客家農庄，展現台灣新農業魅力。今年以循環經濟、科技農業、地景藝術及綠色生活為4大特色，可看到農業所代表的文化、科技與新價值。

鄭文燦說，桃園農業博覽會由桃園市政府和農委會共同合辦，2年合計總經費8億5000萬元，其中農委會補助3億元。今年農博園區也有許多新科技實驗，以循環經濟、在地生活為特色，全區使用太陽能及風力發電，架設智慧微電網系統。此外園區也展現無人自駕車的實驗，提供800公尺體驗。

昨天雖然高溫炎熱，但遊客熱情不減，大批人潮擠爆會場，主辦單位也提醒，攜帶遮陽或防曬器具，並補充水分；警方則呼籲民眾盡量使用大眾運輸工具，避免塞車。

(中國時報)