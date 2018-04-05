人狗爭用 抗蛇毒血清需求倍增

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中國時報
／台北報導

部分宗教團體出現放生毒蛇的舉措，以為放生可以造就一種功德，但這種行為並不道德，疾管署近日發現台灣中、南部醫療院所要求抗蛇毒血清的數量倍增，想用來防範家狗遭毒蛇咬斃，因而形成人與狗爭用血清的情況。

台灣每年約有1000名以上民眾遭到毒蛇咬傷，最常見的「蛇吻」是龜殼花、赤尾青竹絲，再者是雨傘節與眼鏡蛇。

國內毒蛇依其毒性及咬傷的臨床症狀，可區分為出血性毒的龜殼花、赤尾青竹絲與百步蛇；神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

被毒蛇咬傷的治療以注射中和性的抗蛇毒血清為主，疾管署每年提供4580瓶左右的抗蛇毒血清，其中抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清約3000瓶、抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清約1100瓶、抗百步蛇毒血清約240瓶、抗鎖鏈蛇毒血清約40瓶。

疾管署表示，人使用的抗蛇毒血清，動物也可以適用。近來傳出苗栗縣泰安鄉山區民眾飼養狗的數量大增，主要是對付宗教團體放生毒蛇的防備之用，類似的放生在其他縣市也有，由於狗對戰毒蛇未必穩贏，有些狗被毒死，如果飼主疼惜就要使用抗蛇毒血清搶救。

上述抗蛇毒血清為醫師處方用藥，醫療院所才可購買，目前全國共約250家醫療院所儲備抗蛇毒血清，不過，今年台灣中南部醫療院所希望加倍供應抗蛇毒血清數量，主要應用在放生毒蛇咬到家犬的救治，雖然疾管署有同意，但沒有給太多數量，避免「人用不夠還給狗用」的批評。

近來天氣逐漸轉熱之際，毒蛇出沒增加，疾管署呼籲，民眾前往山區掃墓、賞花、郊遊應穿著長袖衣物及長靴自我保護，進入樹叢及草堆要打草驚蛇，避免在蛇類最活躍的夜間、日出及雨過天晴等時段，在蛇類出沒的地方逗留。

(中國時報)

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