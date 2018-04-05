附帶條件一堆 最高可調2063元！學雜費調漲 大學抱怨吃不到

教育部公布今年各大學一般可調漲2.5％，5月31日前提出申請，但部分大學表示根本「看得到，吃不到」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

教育部昨公布大學學雜費調整辦法，今年各大學一般可調漲2.5％，但如果有完善助學計畫或與學生充分溝通，可調高到3.75％，5月31日前提出申請，6月底核覆。不過，對於教育部每年玩這一套，部分大學覺得厭煩，表示「看得到，吃不到」，申請調漲的學校應該很少。

教育部每年都玩這套

現在公立大學每學期學雜費平均3萬元、私立5.5萬元，如果調升2.5％，分別漲750元、1375元；有完善助學計畫可漲3.75％，公立將多1125元、私立將多2063元。

教育部高教司副司長朱俊彰表示，今年學雜費的調幅原本是2.07％，因為去年大學學雜費原可調漲0.44％，但沒有學校通過，因此加到今年來，致使今年最高調幅是2.51％。不過，根據「專科以上學校學雜費收取辦法」，每年最高調幅是2.5％，因此教育部今年就以2.5％為上限。

朱俊彰表示，大學要申請調高學雜費2.5％，必須滿足3個條件：一、在學校網頁公開財務資訊；二、符合學雜費審議基準表的財務、助學及辦學綜合成效指標；三、完成校內資訊公開程序及研議公開程序。

朱俊彰說，如果在「完善助學計畫」、「學雜費調整支用計畫」、「徵詢學生意向並取得學生對學雜費調整的意向統計數據」再做到一項，可申請調漲3.75％。

校長建議仿油價公式

私立科技大學校院協進會理事長、台北海洋科技大學校長唐彥博則建議教育部，仿照油價模式，召集相關單位建立學雜費調整公式，每年就照公式決定，教育部不用額外附帶一大堆條件，這樣台灣高教才能走得長久。

(中國時報)

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