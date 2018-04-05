文大校長爭議！張鏡湖：這是活生生的侵吞

2018年04月05日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

文化大學董事會去年11月選出盧希鵬為新校長，但爭議不斷。文化大學董事長張鏡湖3日召開記者會，指控尹衍樑、李傳洪、張冠群及袁興夏4位董事，意圖掏空文化大學資產及罷占董事會，他痛心疾首，再無任何文字可以形容。

記者會開始，張鏡湖的女兒、文化大學董事張海燕說：「父親一輩子為教育努力奮鬥，我們正派經營，未做錯事，但我和我父親受到欺負，欺負我們這些善良的人。」

張鏡湖接著說，他以極其複雜及難過的心情，要將文化大學的家醜揭露，公諸於世，這是一個活生生的侵吞和謀財的醜陋面，牽連到他的得力助手及一些好朋友！

張鏡湖說，他要對4位董事提出控訴，也冀希他們知所進退，否則面對司法制裁及社會輿論，將來的罵名將禍及子孫。

張鏡湖表示，張冠群及袁興夏是他一手培養的人才，沒有想到他倆竟然串通尹衍樑及李傳洪，意圖掏空資產及罷占文化大學董事會。

張鏡湖說，去年11月校長遴選結束後，原本想依法提報教育部，但同仁私下告知，張、袁、兩董事勾結尹、李兩人，在校長遴選過程動手腳，目的就是要控制新校長，讓新校長仍然維持張及袁在文化大學的利益，進而讓李傳洪在未來董事會取代他的地位，使李傳洪繼薇閣中小學之後，又有一所大學！

張鏡湖也要求尹衍樑必須表態，如果沒有跟這些人違法摻和，就請辭去董事職務！因為尹的同學張冠群，對外公開說尹是幕後推手。他請尹說明到文化大學當董事是圖什麼？如果什麼都不圖，何須淌混水？

不過張鏡湖舉行記者會時，袁興夏卻現身踢館。袁興夏表示，去年11月遴選出新校長盧希鵬後，張鏡湖也已簽名，還當場看著電腦計分螢幕宣布盧希鵬第一名、趙建民第二名。對於張鏡湖的指控，他絕對會訴諸法律解決。

(中國時報)