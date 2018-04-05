俄土伊朗抗歐美 陸參一腳

2018年04月05日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

反西方大聯盟逐漸成形！俄羅斯和土耳其愈走愈近，俄總統普丁連任後首訪土國，見證該國首座核電廠開工，並保證將加速把防空飛彈系統交到屬於北約（NATO）成員國的土耳其手中。土俄日益緊密的同盟關係，讓北約十分不安。最令西方憂心的是，伊朗也可能加入俄土聯盟，形成對美歐的強大制衡。此外大陸外長王毅也在昨日抵達俄國訪問，陸、俄、土、伊朗似乎有聯手對抗歐美的可能性。

普丁3日與土總統艾爾多安在首都安卡拉，透過視訊見證南部梅爾辛（Mersin）省的阿庫尤（Akkuyu）核電廠開工儀式，該廠由俄國技術支援並出資興建，俄將擁有該廠所有權和經營權。據雙方協議，該廠至少51％股份為俄企所有，剩餘49％可能售予外資。

土向俄買軍火 氣死北約

俄羅斯衛星通訊社4日報導，普丁在與艾爾多安會面後表示，莫斯科與安卡拉已就俄國制防空飛彈系統S-400的交易價格達成共識。普丁表示俄方將加快生產、交付，「是根據土耳其夥伴和朋友的請求決定」。

土國為北約成員，除了內政作風引起美國等北約盟友不快，更因為向北約潛在對頭俄國購買武器，惹毛北約盟友，但艾爾多安去年9月曾回嗆，土國有權建立獨立自主的國防力量，他國無權干涉。

更讓北約跳腳的是，俄、土和伊朗4日在安卡拉舉行總統會談，目的在於加快推動敘利亞和平進程，並尋求化解敘國內戰的政治方案。儘管伊土在敘國內戰支持不同陣營，且兩國分屬對立的伊斯蘭什葉派和遜尼派，但因同與美國交惡，在俄方協調下逐漸走近，去年12月外媒就預期三國可能走向結盟。

王毅訪俄 加強關係

大陸外交部長王毅則於4、5日訪俄，與普丁及俄外長拉夫羅夫會面，就雙邊關係、共同關心的國際及區域問題交換意見。

而大陸新任國防部長魏鳳和也把上任後首度出訪地點選在俄國，他在與俄防長紹伊古會談時表示，選擇俄為首訪國家，是向世界展示陸俄雙邊關係的高度發展，以及兩軍提升戰略合作的堅定決心，且向美國展示兩軍的密切關係，並就國際問題表達一致立場。

紹伊古也指，魏鳳和此行凸顯雙方關係的特殊性，相信有助進一步深化兩軍關係。觀察家稱，陸俄加強合作，明顯有聯手抗衡美國的戰略考量。

大陸中國社科院研究員吳恩遠分析，俄國今後可能把發展對華關係置於特殊地位，拉近雙邊關係，因為大陸的國際地位和影響力都在提升，加上俄國與西方國家關係交惡，因此會把更著重發展對華關係。

(中國時報)