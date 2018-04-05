槓上美航母 陸南海軍演示威

2018年04月05日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸從今天開始到11日在南海展開海、空大規模軍事演習，這也是海軍唯一現役航空母艦「遼寧號」首度率領40艘艦艇在南海進行實戰演練。外界認為，此次南海演習一方面是替中國大陸國家主席習近平的海南之行護航，另一方面則意在向主張南海自由航行權的美國示威。

大陸國防部雖未正面證實本次軍演消息，但海南海事局上月30日以英文發布「南海軍事訓練臨時禁航」公告，預定自本月5日上午8時至11日凌晨0時，在海南島東岸沿海4個坐標的範圍內舉行軍事訓練，該範圍海域被畫為臨時禁航區，禁止船舶駛入，間接證實大陸將在南海舉行大規模海、空軍聯合演習。

大陸官方4月3日公布，習近平10日將出席博鰲亞洲論壇年會開幕儀式，該論壇將於演習禁航區內的海南省瓊海市博鰲鎮舉行，身兼軍委主席的習近平也可能「順道」視察軍演狀況。

由於本屆博鰲論壇是十九大後的首個主場外交活動，今年又是海南建省的30周年，陸方對此相當重視。

根據美國海軍官方網站，「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）航母戰鬥群已結束在新加坡的定期訪問，並於4月3日進入南海海域。該航母戰鬥群已編入第七艦隊，未來將與多國海軍共同參加一系列的聯合演習，並「應對共同的海上安全問題（意指向陸方『秀肌肉』）。」

《人民日報》等多個大陸媒體也於4月1日發布消息，紀念飛行員王偉殉職18周年。2001年4月1日，時年33歲、編號81192的王偉駕駛殲-8II戰機，攔截入侵南海領空的1架美軍偵察機，結果遭到偵察機撞擊，他也不幸殉職。

陸媒透過這個歷史事件強調，「中國的海空實力早已今非昔比…更多的81192將永遠守衛這片碧海藍天。」

(中國時報)