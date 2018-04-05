女嫌掃射YouTube總部後自盡

2018年04月05日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

加州聖馬刁郡（San Mateo County）特警隊趕到聖布魯諾市的YouTube總部外，處理槍擊事件。（路透）

被谷歌收購的影音分享網站YouTube公司總部被一名女嫌持槍侵入。圖為事件發生後，警車將現場團團包圍。（路透）

美國又傳槍擊，這次喋血現場由校園轉到影音分享網站YouTube。位於北加州聖布魯諾市（San Bruno）的YouTube總部3日中午驚傳槍擊，1名女嫌持槍闖入總部射傷3人，另有1女倉皇逃命時不慎扭傷腳踝，槍嫌本人最後飲彈自盡。

警方稱凶嫌是39歲的動保人士艾格丹（Nasim Aghdam），至於行凶動機，可能是不滿YouTube審查並且停權她上傳的影片，心懷不滿憤而行凶報復。

目擊者稱，女嫌拿著一把大手槍，現場至少傳出20下槍聲。3名受害者皆已送往舊金山醫院，其中1名36歲男性命危，1名32歲女性傷勢嚴重，還有1名27歲女性輕傷。第4名傷者則是因逃命時腳踝扭傷，但已無大礙。

一開始多位執法人員認為這是因感情糾紛而起的情殺，但聖布魯諾警局指出，迄無證據顯示槍嫌認識3名受害者，或是針對哪個對象開槍。先前曾有媒體報導命危的男性傷者是槍手男友，但警方稍後指出，艾格丹和YouTube員工沒有任何關係。

至於行凶動機可能和YouTube結怨有關。根據NBC、CBS等多家媒體報導，凶嫌艾格丹住在南加州聖地牙哥，是位奉行純素主義的動保人士，曾稱「對我而言，動物權等於人權」。她對YouTube似乎懷恨在心，曾在臉書、IG及個人網站nasimesabz.com抱怨YouTube「歧視」，也不滿YouTube的「無現金政策（demonetization）」減少了她的影片點閱收入。「無現金政策」是YouTube在2月20日起實施的廣告分紅政策，少於1000名訂閱者及4000小時觀看時數的頻道將不能獲得分紅。

她在YouTube的4個頻道，其中2個頻道被YouTube判定「嚴重違反禁止垃圾內容、詐欺行為及誤導性內容的政策」而遭官方停權移除。

為此她去年初曾拍攝多段影片，指控YouTube不當審查她的影片內容，導致點閱率下滑。她說：「現實世界裡沒有任何言論自由，你會因為說出社群網站不支持的真相而受到壓制。一旦被列入鎖定目標，視頻會被過濾或受到規範，網友很難看到視頻！」並痛罵YouTube是「獨裁者」。

據悉艾格丹行凶前，家人曾向警方通報女兒失蹤。她父親提醒警方，女兒「痛恨」YouTube，可能會前往YouTube總部。事發當天的凌晨，警方在山景城的停車場發現她睡在車裡，但並未拘捕她，也沒有做進一步的處理。

YouTube大樓外的用餐區發生槍擊案後，YouTube產品經理舒曼（Todd Sherman）推文稱，事件來得非常突然，大家都在逃生，腳步聲猶如地震。期間他在地上與階梯上發現血跡，透露當時他懷疑「每個遇見的陌生人都可能是槍手」。

YouTube總部擁有逾1100名員工，是聖布魯諾最大的企業，母公司谷歌（Google）表示，他們會和當局密切合作，盡可能提供一切資訊。而推特、優步等公司則公開呼籲加強槍管。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)