朝韓會談 聚焦和平無核化

2018年04月05日 04:10 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅和總統金正恩舉行峰會在即，南韓總統府（青瓦台）表示峰會將聚焦朝鮮半島無核化與和平協議，討論經濟領域合作的可能性不大。雙方人員會於今日會面討論即將在27日舉行的首腦會談細節安排。

青瓦台高官表示，去年12月通過的聯合國涉朝決議在經濟上對北韓施加最大的壓力，因此僅通過兩韓和平協議無法解決問題。目前各方已經具備集中討論核心議題的條件，若兩韓與美朝首腦會談進展順利並取得成果，進而獲得聯合國和國際社會支持的話，雙方將有可能在此後討論經濟合作問題。

他還表示，兩韓首腦會談籌委會未設經濟部門，核心議題如能得以順利開展，屆時經濟很可能成為籌委會的重點。他表示本次會談的議題將被精簡，主要討論外交和安全等問題。該高官並指出，文在寅總統在柏林發表的「朝鮮半島新經濟地圖」等內部構想，仍需與國際社會協調並取得聯合國的支持。

此外，南韓統一部有關人士4日表示，南韓當天上午向北韓發送通知接受北韓提議，將討論兩韓首腦會談細節的工作會談日期從4日推遲至5日。北韓3日晚向南韓發送通知，提議將具體討論首腦會談禮賓、警衛、新聞報導等細節安排的工作會談從4日推至5日，並提議7日在板門店北韓方一側的統一閣舉行通信工作會議。北韓還表示將派遣6人代表團與會，具體名單將於會談當天提供。

南韓方的與會者名單已通知北韓，共7人，青瓦台禮賓祕書趙漢起為代表團團長。韓聯社指出南韓正在考慮根據北韓方代表團規模調整與會人數。南韓還接受北韓於7日在板門店開會商討開設首腦熱線的提議。

(中國時報)