國土安全部介入 孫安佐案升級

2018年04月05日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

孫安佐在美國涉嫌恐怖威脅遭拘留，又被查出擁有千發子彈和9毫米手槍。上達比鎮警方3日表示，已有3名國土安全部探員參與調查，準備對他的電腦和手機進行鑑識分析。此案由地方發展至聯邦層級加入調查，狀況對孫安佐愈來愈不利。

賓夕法尼亞州上達比（Upper Darby）鎮警察局長奇伍德3日下午在記者會表示，他已經和國土安全部官員會晤，討論孫安佐涉嫌恐嚇槍擊就讀的邦普天主教高中一案。有分析指出，原本美國警方宣稱孫安佐擁有槍彈屬於合法，現在卻改口說不確定。究竟他是否合法購買與持有槍彈，仍需進一步調查。目前也已證實孫安佐沒有打獵執照。他自行組裝的9毫米手槍不但具有攻擊性，更配備加長彈匣，增加殺傷力。有分析稱，孫安佐被檢察官增加起訴罪名的機率愈來愈高。

奇伍德指出，孫安佐擁有的這批彈藥和組裝手槍的零件，都是去年8月到美國後上網所購，他利用學校配發的iPad上網至少20次，搜尋有關槍械或購買彈藥與槍枝零件。然而孫安佐來美國不到1年，卻能坐擁有如一座軍火庫的大量彈藥與槍械。奇伍德質疑，孫安佐不知是打算獨自行事，或是還有其他同夥。

奇伍德表示，3名國土安全局探員3日抵達警局，將從孫安佐的電腦、iPad與iPhone下載資料並進行鑑識分析，了解他的威脅是僅止於當地，還是打算擴及到其他地區。

奇伍德說，「接下來將往哪一個方向調查，端看我們從這些電子裝置裡找到什麼東西。電腦是一種生活方式，我們希望找到愈多資料愈好。」他指出，目前還不能確定孫安佐是否為「孤狼」，或是屬於某些計畫、組織，國土安全部的調查有助於釐清這些問題，或至少讓大眾看到孫安佐的真實生活面貌。

(中國時報)