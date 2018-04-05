台嫌遣送大陸 官抗議民喊讚

2018年04月05日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 陳志賢 ／台北報導 李文輝、／台北報導

78名台籍詐欺犯因涉嫌在菲律賓跨海電信詐騙，在大陸犯下數百案、詐騙上億元人民幣，大陸公安4日上午從馬尼拉包機押解78名台嫌至天津偵辦。我外交部、陸委會、法務部和駐菲代表處都表達嚴正抗議。

判太輕關不怕 民眾冷感

相較於官員們抗議連連，民眾卻冷漠以對，批評因台灣法律輕縱，導致詐騙橫行國際，認為將詐嫌遣送回台不但關不怕，還要花錢關押，不如交給大陸嚴法制裁。

陸委會籲 依循共打協議

外交部表示，已多次敦促菲方務須審慎處理，應依「國籍管轄原則」及當事人意願，將涉案國人遣返台灣接受司法調查；但菲方迫於大陸壓力，仍將涉案台灣人遣至大陸，已責成駐菲律賓代表處表達嚴正抗議外，並將在清明連假後召見菲律賓駐台代表班納友表達抗議。

陸委會強調，陸方應立即依《兩岸共打協議》，向台方進行限制人身自由通報，協助家屬前往人道探視，踐行正當法律程序；並籲陸方揪出幕後犯罪首腦，才能徹底瓦解電信詐騙犯罪集團，落實追贓返贓，保障兩岸人民權益。法務部亦重申兩岸合作才能有效打擊犯罪，台灣已從重科處刑罰，陸方不應再以我輕縱罪犯，作為逕行遣送藉口。

新華社報導，去年10月大陸公安部刑偵局派員率天津、河北、安徽、廣西、重慶等地公安民警組成的工作組赴菲律賓，在陸駐菲大使館支持下，展開雙方警務執法合作。

經2個多月偵查，鎖定馬尼拉等地犯罪據點，今年1月13日收網，陸菲警方合力在馬尼拉、維甘等地搗毀6個據點，逮捕陸籍嫌犯73人及台嫌78人，查扣電腦、銀行卡等作案工具。2月26日，大陸公安機關將73名陸嫌押解回陸，另78名台嫌由菲方進一步追查。

中菲協商 公安包機押解

大陸公安認為，78名台嫌大多是跨國電信詐欺案頭目或骨幹，透過陸駐菲使館與菲方協商，達成一致意見，菲方決定將78名台嫌移交陸方處理。大陸公安昨組織天津、河北、廣西等地公安民警，將78名台嫌押解回大陸。

(中國時報)