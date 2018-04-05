賣藝博同情 陸丐幫月詐400萬

2018年04月05日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

警方將集團成員強制遣送出境。（專勤隊提供）

被網友譽為歌聲有如周蕙翻版的大陸身障女子馮建霞，遭移民署查出竟是非法仲介大陸身障人士來台行乞賣藝的集團首腦！馮女落網後表示，演唱全是「對嘴」，也坦承利用台灣人的友善與愛心，每月靠賣藝騙得400多萬元。

警方過去陸續查獲大陸身障人士逾期在台賣藝或行乞個案，如新北市土城警分局查獲四川男子唐伯虎逾期居留，在傳統市場賣藝。但新北專勤隊懷疑內情不單純，自去年起清查逾期停留的大陸身障人士，赫然發現竟有不法集團在幕後操控。

專勤隊調查，該集團由50歲大陸男子楊有民隔海操控，安排38歲女友馮建霞在台負責管帳及安排行程，並透過台籍范姓男子協助交通運送及租屋，安排集團成員在台北、台中及高雄等地市場鬧區人潮聚集處賣藝或行乞，專勤隊已於2日拘提馮女、范男到案。

據了解，馮建霞除擔任在台負責人，自己也身兼街頭藝人，去年她在淡水街頭被民眾拍下演唱周蕙成名曲〈約定〉，影片上傳網路後還被網友譽為周蕙翻版，但她被捕後坦承現場演唱是「對嘴」。另外，曾在大陸開過畫展、頗具知名度的口足畫家胡遠月，竟也是集團成員。

專勤隊表示，此一行乞賣藝集團成員均由楊男安排以自由行或醫美健檢名義來台，再經馮女依專長分配行乞或賣藝，收入統一由馮女管理，平均每人每月可進帳新台幣約20萬元，估計集團每月不法獲利超過400萬，再由楊嫌與集團成員自一九對分至五五對分不等拆帳。

專勤隊查出，馮女與旗下19名成員均逾期居留3至4個月以上，馮女已超過1年，逾期時間最久，她在偵訊時坦承利用台灣人的友善和男友策畫犯案，也確實利用台灣人愛心賺到很多錢。專勤隊訊後依違反兩岸人民關係條例將全案送辦，並將陸續清查是否尚有其他共犯滯留在台。

(中國時報)