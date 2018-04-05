粗暴保母 重拍女嬰硬塞奶嘴

2018年04月05日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

昨天兒童節，彰化縣卻傳出保母虐嬰事件！有家長在臉書《爆料公社》指控26歲陳姓保母粗暴對待8個月大的女兒，用力推拉、拍胸，還硬塞奶嘴，氣得詢問網友，「自己的孩子被這樣對待，你能接受嗎？」彰化縣社會處已介入調查，若陳女確涉兒虐，將依《兒童及少年福利與權益保障法》處6萬至30萬元罰款。

彰化縣社會處兒童及少年福利科長黃麗絹表示，陳女行為確實不當，4日下午已派員查核，她坦承帶小孩的技巧不妥，有改進空間，並對自己行為讓家長不舒服，表示歉意。陳女雖有證照、具保母資格，但未向社會處取得居家托育登記，所以是不合法的保母，社會處已勒令不得再接案帶小孩。

女嬰家長在兒童節前夕將影片PO上臉書，強調陳女不僅粗暴照顧小孩，還自顧自地滑手機。他曾詢問陳女，沒想到陳女卻回答「習慣動作都是這樣」、「我覺得還好」，一副無所謂的樣子，令人氣憤。

3分鐘的影片裡，陳女坐著滑手機，卻突然將原本趴在地板的女嬰抓到腿邊，接著用力拍打女嬰胸部9次，隨手拿起地上紙巾擦拭女嬰嘴巴、硬塞奶嘴，還用力搖晃，動作相當粗魯！她身旁至少還有3名嬰兒。

網友紛紛留言，「這保母有事吧、太暴力了！」、「當然是保姆有問題啊！一直想滑手機根本就不想顧小孩」、「這太誇張了吧！」、「告死她。」

事發後，女嬰已由外婆帶回照顧；外婆說，3月26日事發當天下午4點到保母接小孩，外孫女哭個不停，懷疑就是被保母嚇到，還好沒有明顯外傷，批評陳女當保母沒耐心，用力拍還推，「這樣怎麼帶小孩！」

(中國時報)