酒駕裁罰官 2度酒駕重懲休職

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中國時報
／台北報導

交通部公路總局專門委員林振勇，因前年任職嘉義區監理所副所長時，2次酒駕肇事，被判決有罪確定，事後卻未主動告知監理所而遭檢舉，監察院彈劾林男並移送公務員懲戒委員會審理。公懲會以林男身為督導酒駕裁罰業務的高官，竟然多次酒駕肇事，影響政府信譽甚鉅，判決林男休職6月。

依公務員懲戒法規定，「休職，休其現職，停發俸（薪）給」，且2年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務，由於專門委員為簡任職等，估算林因休職6月，其薪水加年終恐怕損失5、60萬元。

監察院調查，林男任職高雄市監理處副處長時，2011年7月21日晚間酒駕逆向行駛高速公路被警攔下，獲緩起訴處分後，仍不知警惕，他調任嘉義區監理所副所長後，又於2016年7月16日、26日2度在高雄酒駕追撞前方車輛，酒測值各為0.71、0.72毫克，涉及公共危險罪，被法院各判處徒刑5月、6月，易科罰金確定。

但林2次酒駕後，都未依規定主動告知監理所，2個月後有人向公路總局檢舉，監理所雖對林2次酒駕各記大過1次、申誡2次及記過1次、申誡2次的處分，但公路總局不認同該處分，將林男調任專門委員，並移送監察院。林辯稱，2次酒駕肇事均與對方和解，情節輕微，尚未達移付懲戒程度，但監委不採信，今年1月彈劾林，並移送公懲會。

公懲會認為，林男服務於公路監理機關，負責督導酒駕裁罰業務，卻多次酒駕觸犯刑法，影響交通安全，事後也未主動告知服務機關，已影響公眾對其職務的尊重及執行職務之信賴，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要，判決林休職6月。

(中國時報)

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