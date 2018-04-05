蒜頭 洋蔥 紅蔥頭 價格慘跌

2018年04月05日 04:10 中國時報 許素惠 、 謝佳潾 ／綜合報導 ／綜合報導

蒜價跌到成本價以下，立委張麗善（前左）關心蒜農採蒜情形。（本報資料照片）

屏東縣長潘孟安（後左）北上行銷洋蔥，他強調「產品應該走出自己的特色」。（屏東縣政府提供）

清明節前後是中南部蔥蒜採收期，雲林蒜農從3月中就愁眉不展，今年蒜頭價格大跌，許多契作盤商乾脆毀約不收購，就算收購，溼蒜收購價格甚至一度壓到只剩每台斤13元，台南鹽分地帶的紅蔥頭也面臨同樣困境，傳出每台斤收購價6元，南台灣恆春半島的洋蔥，大球價格比起去年更直接腰斬，農委會有關措施慢半拍，農民苦不堪言。

盤商毀約不收購

這種產銷失調戲碼幾乎年年上演，過去有九五機制可供緩衝，只要產地價跌到成本以下，政府便以成本的95％收購，減少農民損失，卻傳出農民因此有恃無恐搶種，產銷失衡情況更嚴重，只好取消。

九五機制雖然停止，但也逐漸養成農民登記種植習慣，否則遇天災便無法獲災損救助，今年整體產量並未大增，價格卻低迷，農民辛苦逾大半年，心血卻因價格崩盤而付諸流水，蒜頭產量占全台9成的雲林縣農民受害最重，只能靠政府緊急措施救濟。

屏東洋蔥的情況也類似，有26年種洋蔥經驗的張姓蔥農指出，今年是他遇過的第2個「慘季」，上次是在1990年代，當時每袋40元也沒人要買，好不容易撐過去，恆春洋蔥也打開知名度，今年又遇上中部洋蔥大產導致價格大跌，目前還有80歲蔥農四處找盤商收購，讓人很不忍心。

連日為雲林蒜農請命的立委張麗善痛批，政府未好好管制進口惹禍，近2、3年來每年進口數量都超過配額，尤其去年進口高達2萬8000公噸，造成蒜價慘跌，力主從開放進口所徵收的9億元關稅中，提撥3億元做保價收購，彌補蒜農損失，才符合公平正義。

雲林縣長李進勇也請中央審慎控制進口數量，並提出補助購買小型烘乾機3成費用、每公斤補助2元烘乾費用、收購加工、大力宣傳促銷等救蒜措施。

中央毫無警覺性

地方政府與民代卯力搶救蒜價，反觀農委會，毫無警覺性，就連啟動出口機制，也是在雲林縣府強烈建議下才決定出口2000公噸，相較蒜農的焦急，農委會因應態度，讓不少農民覺得心寒，直批：「不關心我們的農委會，究竟要來何用？」

(中國時報)