豐收歉收都賠 蒜農嘆艱苦

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中國時報
／雲林報導

農民真是難為，不僅要看天吃飯，還要看人臉色，收成好壞往往沒個準兒，一怕天災損了收成，二憂氣候好豐收，照理說應該喜悅，卻每遇價格慘跌，想豐收、價格又俏的好光景，實在少之又少，蒜頭就是最鮮明的例子。

雲林縣台西蒜農陳文松感嘆地說：「作田人艱苦啦！好價時無貨好賣，豐收時價格就直直落，從來不曾順人意。」像他這樣的蒜農，在雲林有數萬人，「歹年冬就望後冬」，但遇到盤商聯合的人為壟斷，農民只能徒呼負負。

陳文松無奈指出，蒜商去年就訂立契約種植，承諾今年以每台斤25元全數收購，臨到採收期卻毀約不收購，對方願意損失訂金，農民拿他們一點辦法也沒有。

「價格落到成本以下，農民能不哭嗎？」元長蒜農陳天富表示，蒜頭每台斤成本約20元，目前溼蒜價格不到20元，根本血本無歸，他們只求價格平穩、餬口飽餐，沒想到也是一種奢望。

「沒辦法，作物等不了，成熟了就是得收，否則任憑爛在田間就是暴殄天物」，四湖鄉蒜農吳仲傑指出，很不甘心辛苦付出的心血就這樣被「販仔」吃去，只好拜託友人出借倉庫暫放，可是沒倉庫儲存的農民怎麼辦？

蒜農湯力昇語重心長說，政府真的要出手好好管管，正視產銷問題，不然蒜商毀約，農民眼淚都流乾了，還是對蒜商無可奈何，希望政府盡快拿出有效辦法，遏止蒜商這種無良行徑，不要再以市場機制冷眼旁觀，讓農民任人宰割，拜託政府要真的跟人民走在一起。

(中國時報)

蒜頭 洋蔥 紅蔥頭 價格慘跌 青農種蒜 經營臉書直銷網友

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