青農種蒜 經營臉書直銷網友

2018年04月05日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

台南濱海地區北門、學甲種植的蒜頭，個頭雖小，但辣味、香氣、品質好，是市場搶手貨，尤以北門錦湖、學甲三慶里一帶為主要產地，現已採收完成，因今年氣候少雨，原先每分地2000台斤的產量下滑到1500台斤，又遇上雲林地區盛產，溼蒜每台斤收購價落在20元左右，學甲青農郭孟和經營品牌，將種田過程PO上臉書，吸引不少網友向他直接購買。

41歲的郭孟和從小跟著父親下田，一度想離開這環境，所以求學時念過機械製圖、環境工程跟資訊管理，之後在工廠上班，直到8年前父親生病，才決定返鄉接下棒子。郭家農田種過高粱、甘蔗，後來則是西瓜、蒜頭、玉米；他接手後栽種面積漸增加到2公頃，也開始種植小規模的夏南瓜、小番茄，為了銷售自家農產，他創立「和光農田」品牌，加入南市農業局的青農、社區菜市長網銷通路，找尋曝光機會。

原先他和父親一樣，採用慣行農法種植蒜頭，但現代人重視食安，他也從經驗發現，看準天候及時間，可降低農藥用量，種出健康無毒的蒜頭，雖受質疑，仍不改其志，曾經被笑說「蒜頭是庄頭最小顆的」，直到送驗的蒜頭沒驗出農藥，也打進全聯通路，終於不用再聽冷言冷語了。

他經營臉書社群，將自己的農耕生活與網友分享，每當作物收成，就會接到詢問訂單，這幾年都有人向他買蒜頭，口碑做出來後，不少友善餐廳直接找上門訂購，雖然數量不多，可是品質被人認同的光榮感難以取代。

郭孟和說，其實自家蒜頭逾9成還是交給盤商，面對蒜價暴跌，當然會有影響，但他看得很開，認為既然選擇務農這條路，就不要輕易放棄，繼續堅持品質，就會開出一條路。

(中國時報)